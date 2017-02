Una pediatra in Africa, da Ferrara alla Tanzania

Il continente africano raccontato da giovani medici e cooperanti, attraverso le storie e i volti conosciuti durante le loro missioni. Lo propone “Ciao mamma, vado in Africa” per Medici con l’Africa Cuamm e trasmessa da Tv2000, alle 19.30, dal 14 al 18 febbraio: professionisti che illustrano le motivazioni che li hanno spinti a partire per l’Africa e descrivono le situazioni, spesso davvero complicate, in cui hanno dovuto mettersi in gioco. Le loro testimonianze rappresentano istantanee su realtà in frenetico cambiamento, inusuali e liberi punti di vista che possono aiutare lo spettatore a capire qualcosa di più sull’Africa.

Protagonista della puntata del 14 febbraio sarà Martina Mazzocco, 30 anni, specializzanda in Pediatria all’ospedale di Ferrara. Tra febbraio e luglio 2016 è stata in Tanzania con Medici con l’Africa Cuamm all’interno del progetto Jpo, riservato agli specializzandi di tutta Italia: la prima specializzanda di Ferrara partita con il Cuamm. Proprio al suo lavoro nell’ospedale di Tosamaganga sarà dedicata la prima puntata della serie.

«Tutti gli specializzandi – racconta Martina Mazzocco nella serie – hanno diritto di decidere di poter passare dei mesi al di fuori della propria sede. C’è chi va in America e c’è chi va in Africa. Io mi rendo conto di star bene quando non vorrei essere in nessun altro posto. Io qui, in Africa, sto proprio bene. Sono serena».

Martina, che è rientrata dalla Tanzania piena di entusiasmo, ha dovuto fare i conti con alti tassi di mortalità neonatale, casi di bambini malnutriti e affetti da malaria. Situazioni che non si era mai trovata ad affrontare in Italia, ma che l’hanno motivata ancora di più a fare la sua parte per le esigenze di un continente troppo spesso dimenticato.

La storia di Martina Mazzocco è solo una delle tante che, nel corso degli oltre 65 anni di storia di Medici con l’Africa Cuamm, hanno avuto per protagonisti medici e volontari dell’Emilia Romagna: sono oltre 100 quelli partiti con il Cuamm da questa regione e proprio a Ferrara, da poco più di un anno, è attivo il gruppo di appoggio Medici con l’Africa Cuamm Ferrara, che con le sue iniziative di sensibilizzazione aiuta a diffondere i valori di Medici con l’Africa Cuamm e a portare l’attenzione sul tema della salute dei più poveri in Africa.

Nata nel 1950, Medici con l’Africa Cuamm è la prima Ong in campo sanitario riconosciuta in Italia e la più grande organizzazione italiana per la promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane. Realizza progetti a lungo termine in un’ottica di sviluppo, intervenendo con questo approccio, anche in situazioni di emergenza, per garantire servizi di qualità accessibili a tutti. In 65 anni di storia sono state 1.615 le persone inviate, 221 gli ospedali serviti, 41 i paesi d’intervento e 165 i programmi principali realizzati.

Oggi Medici con l’Africa Cuamm è impegnato in 7 paesi dell’Africa sub-Sahariana (Angola, Etiopia, Mozambico, Sierra Leone, Sud Sudan, Tanzania, Uganda) con 827 operatori (213 europei e 614 africani), 72 progetti di cooperazione principali e un centinaio di micro-realizzazioni di supporto; appoggia 14 ospedali, 35 distretti (per attività di sanità pubblica, assistenza materno-infantile, lotta all’Aids, tubercolosi e malaria, formazione), 3 scuole infermieri e 2 università (in Etiopia e Mozambico).