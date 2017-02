Infortunio sul lavoro alla Vm, ferito un artigiano

Cento. Infortunio sul lavoro questa mattina, alle 12 circa, alla Vm Motori di Cento. Vittima dell’incidente è un artigiano di 45 anni, dipendente di una ditta esterna, che si era recato allo stabilimento centese per collaudare un macchinario.

L’artigiano stava lavorando nel magazzino computerizzato per testare i macchinari quando, all’improvviso, un macchinario che scorre su un binario gli è venuto addosso. Il 45enne è rimasto incastrato tra il macchinario e lo scaffale del magazzino ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarlo dalla morsa.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri di Cento e il personale della Medicina del Lavoro dell’Ausl per far partire le indagini sull’incidente sul lavoro e capire se le cause del sinistro siano da imputare a un difetto del nastro trasportatore.

Il dipendente è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Bologna. Le sue condizioni non sarebbero così gravi come preventivato, dopo lo scontro infatti il 45enne è rimasto cosciente ma ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni di salute verranno rivelate in seguito.