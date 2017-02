Il campionato provinciale Under 14 va alla Pallavolo Ferrara

Si è disputata domenica 12 febbraio, nelle palestre di Copparo e Tresigallo, la final four del campionato provinciale Under 14 femminile di pallavolo organizzato dalla Fipav.

Vittoria netta della squadra di Pallavolo Ferrara, allenata da Alessandro Ghirardello ed Elena Ugolini che, dopo aver conquistato il 1° posto nel proprio girone di qualificazione con tutte la partite vinte 3 a 0, si è ripetuta in questa fase finale.

La formula prevedeva al mattino le due semifinali: nella palestra Comunale di Tresigallo Asm Set Gas e Luce Vs Pallavolo Ferrara, e vittoria di quest’ultima formazione con un netto 3 a 0 con parziali abbastanza eloquenti ( 25/14 25/10 25/14).

L’altra semifinale vedeva in campo, nella palestra Govoni di Copparo, Asd Lagosangeles contro Argenta Volley; semifinale molto combattuta nella quale ha prevalso l’Argenta Volley soltanto al 5° set (parziali: 19/25 25/11 14/25 25/23 15/12).

Dopo queste due gare, al pomeriggio, al Palasport di Copparo, le due finali; per il terzo posto si imposta l’Asd Lagosangeles su Asm Set Gas e Luce per 2 a 1, dopo la facile vittoria nel 1° set 25/7 si è visto il ritorno della squadra di Ferrara che si è imposta nel 2° parziale 21/25, senza fine il 3° set, giocato punto a punto e soltanto sul 21/19 si è vista la vittoria di Lagosanto.

Finale per il 1° posto, in campo Pallavolo Ferrara contro Argenta Volley. Netta la supremazia della squadra di Ghirardello che in un’ora di gioco si aggiudica l’incontro (3-0 parziali 25/13 25/14 25/17) ed il titolo di campioni provinciali di categoria. Grande festa in campo e sugli spalti a sancire la vittoria di questa squadra.

Al termine degli incontri le premiazioni per le quattro squadre partecipanti a questa finale e un riconoscimento a Marta Guerzoni, di Pallavolo Ferrara, quale miglior giocatrice di questa final four.

A partire dal 15 marzo, le ragazze di Ghirardello ed Ugolini, saranno impegnate nella, difficile, fase interprovinciale con le squadre di Ravenna, Bologna e Forlì/Cesena, un girone a quattro squadre con partite di andata e ritorno.