Un cielo di cuori su via Carlo Mayr

Un cielo di cuori per festeggiare San Valentino nella maniera più romantica possibile. Il simbolo dell’amore per eccellenza sorvola il cielo di via Carlo Mayr che in occasione della festa degli innamorati, martedì 14 febbraio, si è addobbata a tema per la seconda edizione di “E non ci lasceremo Mayr”.

A scoccare le frecce di Cupido per far breccia nel cuore delle coppie, e non solo, è l’associazione Mayr+Verdi, il comitato nato nell’ottobre del 2015 per riqualificare la zona e rilanciare le potenzialità commerciali di un’area a volte trascurata.

La stragrande maggioranza dei commercianti ha aderito a questa dolce iniziativa. Dopo la Kiss&Run del 2016, quest’anno le attività di ristorazione proporranno menu a tema mentre il negozio di abbigliamento Vanilla Charming Room lancia addirittura una mini collezione di abiti dedicata alle fidanzate più romantiche.

Il vero protagonista della manifestazione è però il tetto di cuori che colora di rosso il cielo ferrarese dall’incrocio di corso Porta Reno fino a dopo piazza Verdi, all’altezza del Punto Veg, il ristorantino vegano che ha aperto la scorsa primavera al civico 78. Il simpatico allestimento, che come idea ricorda il fortunato cielo di ombrelli in via Mazzini, sarà in quota fino a fine mese.

“L’obiettivo di questa iniziativa è evidente: accendere la via e attirare l’attenzione dei passanti, che spesso transitano su via San Romano tagliando fuori Carlo Mayr – spiega Mauro Balestra, presidente di Mayr+Verdi -. I tanti eventi che stiamo organizzando da un anno e mezzo a questa parte, come Carloween o appunto la festa di San Valentino, intendono trasmettere il messaggio che la nostra via non è solo una strada di passaggio ma una vera e propria arteria commerciale inserita nel centro storico estense”.

L’amore è nell’aria in via Carlo Mayr ma si respira anche voglia di riscatto. “Non vogliamo parlare di spopolamento ma la via rischia di perdere dei pezzi – commenta Balestra -. Il negozio di biciclette Garbini ha chiuso, altre attività vogliono trasferirsi più vicine al centro, ma anche la nostra strada è inserita nel circuito storico e merita di essere valorizzata al meglio”.