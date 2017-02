Catturato un ricercato a Lido Estensi

Lido Estensi. Questa notte sulla Statale Romea a Lido Estensi i carabinieri hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Arezzo (Ufficio Esecuzioni Penali), per l’espiazione di una pena di circa tre mesi a carico di M.P., ucraino di 35 anni, in Italia senza fissa dimora.

Nel corso delle operazioni i militari hanno proceduto inoltre alla perquisizione del veicolo in uso allo straniero rinvenendo e sequestrando una banconota da 200 euro falsa e un taglierino, denunciandolo quindi ulteriormente in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica per porto di oggetti atti ad offendere e per falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate.