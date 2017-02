Presso la biblioteca del Centro Documentazione Donna in via Terranuova 12/b a Ferrara, martedì 14 febbraio alle ore 17, Elisa Galeati presenta “Dear Dodo, Esperimenti di vita bohémienne per muse malcontente”.

Elisa Galeati presenta la vita di Dorelia McNeill, donna dalla multiforme ed elusiva personalità, amica e modella della pittrice Gwen John e compagna del pittore Augustus John.

Il percorso di ricerca si snoda attraverso le opere d’arte che la ritraggono e le lettere a lei indirizzate dai maggiori esponenti della sottocultura bohémienne nell’Inghilterra del 20mo secolo.

Elisa Galeati, si è laureata nel 2004 in Teoriche del cinema al Dams di Bologna.

Bibliotecaria specializzata in letteratura per ragazzi, svolge per passione ricerche sulle artiste nell’ambito della controcultura bohémienne e delle avanguardie.