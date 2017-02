Una Legge 626 contro il crimine violento

Le prime pagine di tutti i quotidiani nazionali di oggi (11 Febbraio 2017) sono occupate dalla notizia della violenza carnale subita da una ragazza di appena 15 anni sul treno Milano-Mortara da parte di due sconosciuti (forse magrebini). Ovviamente, questa notizia è stata subito sfruttata dalle molte formazioni neofasciste che appestano la Penisola, a partire dalla Lega Nord di Matteo Salvini. Formazioni neofasciste a cui, tuttavia, deve essere riconosciuto il merito di non girare la testa dall’altra parte ogni volta che la cittadinanza chiede sicurezza.

Ma, allora, è possibile proteggere i cittadini dal crimine violento (rapine, furti, aggressioni, etc.) in modo migliore di quanto si riesce a fare ora e, se è possibile, come si può fare?

In realtà, sarebbe abbastanza semplice: basterebbe fare in modo che chi fornisce un servizio al pubblico (un treno, una sala da ballo, un ristorante, una banca, etc.) fosse responsabile della sorveglianza degli ambienti di sua competenza (le carrozze del treno, i locali della banca, etc.) e di una parte della prevenzione contro il crimine violento (sistema di allarme antirapina, tornelli, etc.). Nel caso della violenza carnale sul treno di cui abbiamo parlato all’inizio, sarebbe necessario che TrenItalia (che fornisce il servizio) fosse responsabile della sorveglianza in tempo reale di ciò che succede ai suoi clienti (i viaggiatori) all’interno delle sue carrozze e che fosse tenuta a richiedere in tempo reale l’intervento delle Forze dell’Ordine per porre fine ad un crimine prima che venga consumato. Insomma: un paio di telecamere in ogni carrozza, qualcuno (o qualcosa) che controlli cosa succede ed un banale telefono per chiamare la Polizia ed organizzare i soccorsi.

Questa è la stessa “logica” che si trova alla base delle leggi sulla Sicurezza sul Lavoro, la famosa “Legge 626” ed il più recente “Testo Unico Sicurezza Lavoro”. Nel caso della sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro viene reso legalmente responsabile di ciò che può accadere alla salute dei suoi dipendenti a causa del lavoro che svolgono. Nel caso in esame, sarebbe necessario che il fornitore di un servizio venisse reso responsabile di ciò che può accadere ai suoi clienti per mano di eventuali malintenzionati mentre si trovano all’interno degli ambienti di sua competenza e mentre fruiscono del suo servizio. Come per la sicurezza degli operatori sul lavoro, anche per la sicurezza dei cittadini sarebbe necessario che la sicurezza diventasse uno dei “parametri” di cui il progettista ed il gestore del servizio sono tenuti a tenere conto. La sicurezza dovrebbe diventare parte integrante del servizio, esattamente come il sistema dei pagamenti.

Si badi bene che, come avviene per la sicurezza sul lavoro, anche in questo caso non si chiederebbe certo ai dipendenti di trasformarsi in eroi. Non sarebbe necessario che il cassiere affronti i rapinatori, armi in pugno, per difendere i clienti della banca. Non si chiederebbe nemmeno all’azienda di pagare una propria polizia privata. Esistono da decenni vari tipi di dispositivi tecnologici che permettono sia di sorvegliare adeguatamente l’area interessata (telecamere, sensori, etc.) che di avvisare per tempo le Forze dell’Ordine (combinatori telefonici automatici, etc.). Si chiederebbe solo a chi fornisce un servizio di mantenere il controllo sui propri ambienti e sulle proprie operazioni e di chiedere tempestivamente l’intervento delle Forze dell’Ordine nel caso che la sicurezza dei suoi clienti (o di altre persone) fosse messa in pericolo.

Parafrasando un noto slogan, per la prima volta nella storia siamo in grado di porre la parola “fine” al fenomeno del crimine di strada. La tecnologia che è stata sviluppata negli ultimi 50 o 60 anni ci fornisce tutto gli strumenti necessari per farlo. Si tratta solo di rendersi conto che la sicurezza, intesa come la difesa dei cittadini dalle aggressioni, dalle rapine e dai furti, è parte integrante della fornitura di quasi qualunque servizio, esattamente come la sicurezza degli operatori sui luoghi di lavoro è parte integrante del lavoro.

Ora sta soprattutto alla sinistra dimostrare di aver capito il messaggio. Se la reazione a queste parole sarà il solito mantra “Si, ma i bisogni reali della gente sono altri, come i diritti, il lavoro…” allora sapremo che anche questo tentativo di smuovere certe cariatidi è caduto nel vuoto.

Alessandro Bottoni

PS: La responsabilità del fornitore di servizi di garantire la sicurezza dei suoi clienti è già prevista, almeno in parte, dalle leggi vigenti. Quello che manca è una strategia standardizzata ed istituzionalizzata che renda obbligatorie certe forme di prevenzione del crimine.