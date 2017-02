Maxi tamponamento blocca via Padova

Una serie di tamponamenti a catena, fortunatamente senza conseguenze per i passeggeri, ha bloccato il traffico ieri sera – domenica – lungo Ferrara nord. L’incidente, che ha coinvolto quattro vetture, è avvenuto in via Padova, all’altezza della cassa cantoniera poco dopo le 19.

Sul posto si sono portati gli agenti della Polizia municipale che hanno cercato di far defluire il traffico da santa Maria Maddalena e da Ferrara, e gli uomini del 118.

Per passeggeri e conducenti non si registrano ferite. Alcuni di loro si sono lasciati trasportare all’ospedale di Cona per controlli e medicamenti.

Dopo l’intervento del carro attrezzi la situazione è tornata alla normalità attorno alle 20.15.