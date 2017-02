Spal, settimana di passione verso Verona

Partirà da domani, martedì, la nuova settimana dei biancazzurri, reduci dalla vittoriosa trasferta in Liguria contro la Virtus Entella. Nei prossimi giorni il gruppo di mister Semplici lavorerà in vista del confronto sul terreno dell’Hellas Verona che si disputerà lunedì 20 febbraio alle ore 20,30 allo stadio “Marcantonio Bentegodi”.

Martedì è prevista la seduta di allenamento alle ore 14,30. Alle 17,30 una delegazione biancazzurra si recherà al Cus di Ferrara in via Gramicia per una visita della struttura e per un incontro con la scuola calcio. A seguire si terrà una conferenza stampa alla presenza dei vertici del Cus e della dirigenza spallina, nella quale verrà illustrato il rapporto di collaborazione tra Cus e Spal.

Mercoledì doppia seduta di allenamento. Mattino ore 10, pomeriggio ore 14,30. Giovedì altra seduta di allenamento alle ore 14,30. Alle 18 alcuni giocatori faranno visita al banchetto merchandising biancazzurro che sarà allestito il giorno stesso (fino a domenica 19) presso la galleria del centro commerciale “Il Castello” di Ferrara. Per l’occasione i tifosi avranno la possibilità di scattare foto e richiedere autografi.

Venerdì seduta di allenamento alle ore 14,30. Sabato mattina (con orario da definire) si svolgerà la conferenza stampa di presentazione della gara Hellas Verona-Spal che vedrà la presenza del tecnico spallino Leonardo Semplici. Alle ore 11 seduta di allenamento a porte chiuse, così come domenica alle 14,30.