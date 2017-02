Impresa della Nuova Aurora contro il Reno capolista

di Marco Pusinanti

Dopo lo scorso turno in cui il maltempo ha fermato la maggior parte delle partite, ieri hanno ripreso a pieno regime i campionati di prima, seconda e terza categoria.

Prima categoria – Girone F. Nella ventesima giornata di prima categoria spicca la clamorosa vittoria della Nuova Aurora sulla capolista Reno: non ne approfittano però le diretta inseguitrici, tutte fermate sul pareggio. Nello scontro diretto per la salvezza il Consandolo stende il Funo grazie alla doppietta di Gaggiani e rende ancora più interessante la zona rossa della classifica.

Risultati 20° giornata

Ricci Francesco 0 – 3 Berra Bentivoglio 0 – 0 Bevilacquese Funo 0 – 2 Consandolo Galeazza 1- 1 Massese Caselle Nuova Aurora 2 -1 Reno Nuova Codigorese 2 – 2 S. Carlo Gallo 2 – 0 XII Morelli

Classifica

Reno 42 Molinella Reno 1911 38 Galeazza 38 Bentivoglio 36 Massese Caselle 2000 34 Gallo 30 Berra 28 San Carlo 23 Nuova Codigorese 20 XII Morelli 17 Bevilacquese 17 Funo 15 Consandolo 15 Nuova Aurora 12 Ricci Francesco 8

Seconda categoria – Girone N. Vincono tutte le prime della classe, l’inseguimento alla Poggese terrà banco probabilmente fino alla fine della stagione. Da segnalare la vittoria di un Bondeno rinato che piega la più quotata Primaro. Pareggio a reti bianche nello scontro diretto per la salvezza tra San Luca e Altedo.

Risultati 17° giornata

Real S.Antonio 0 – 0 Acli S.Luca S.Giorgio Pol. Argelatese 2 – 0 Quartesana Vigarano 0 – 2 Pontelagoscuro Bondeno 1 – 0 Primaro Altedo 1 – 2 Sporting Poggese Libertas Argile 0 – 2 Trebbo O. Quartesana 1 – 0 Vigarano

Classifica

Poggese 42 Trebbo 37 Pontelagoscuro 34 Argelatese 31 Libertas Argile 30 Vigaranese X Martiri 20 Olimpia Quartesana 19 Primaro 19 Rainbow Granarolo 19 Vigarano 18 Real S.Antonio 11 Bondeno 11 Altedo 9 Acli S.Luca S.Giorgio 9

Seconda categoria – Girone O. Non si ferma più la Comacchiese che vince senza troppi problemi sul campo dell’Ospitalese grazie alle reti di Gelli e Chomakov. Prova di forza anche del Tresigallo che cala il poker contro il San Nicolò. Crisi nera invece per il Guarda di mister Margutti che, dopo la sconfitta beffa della scorsa giornata, crolla anche oggi a Dogato. Sempre fermo ad un punto il Quartiere, a cui manca solo la matematicità della retrocessione.

Risultati 17° giornata

Sorgente 2 – 1 Audace Baura Ospitalese 0 – 2 Comacchiese Dogatese 3 – 1 Guarda Argenta P.G.V 2-2 Laghese Masi 2013 0 – 1 Ostellatese Quartere 0 – 3 Sorgente Tresigallo 4 – 0 San Nicolò

Comacchiese 40 Tresigallo 36 Laghese 31 Magnavacca 28 Masi 2013 28 Ospitalese 26 San Nicolò 24 Ostellatese 23 Guarda 19 Audace Baura 18 Dogatese 18 Argenta P.G.V 16 Sorgente 15 Quartiere 1

Terza categoria – Girone A. Il Cento batte anche il Traghetto. Cento si conferma una splendida realtà sempre supportata dai propri tifosi nonostante la categoria. Gli stessi tifosi, insieme alla squadra, si sono stretti oggi nel ricordo di Michael, un piccolo bambino affetto da una malattia degenerativa. Il Gambulaga vince e, con una partita in meno, può potenzialmente riappropriarsi del primo posto. Grande prova di forza dell’Unione Calcio che batte la terza forza del campionato Barco. Continuano a soffrire S.Martino, Frutteti e New Team.

Risultati 14° giornata

Gambulaga 1 – 0 Alberonese Gavellese 0 – 2 Kaos Futsal San Martino 1 – 1 New Team Frutteti 0 – 2 Sanmartinese Cento 1913 2 – 0 Traghetto Barco 1 – 3 Unione Calcio

Classifica

Cento 33 Gambulaga 31 Barco 27 Unione Calcio 21 Alberonese 20 Sanmartinese 20 Frutteti 15 Gavellese 14 Traghetto 13 S.Martino 13 Kaos Futsal 12 New Team 6

Terza categoria – Girone B. Continua La Sangiovannese aspetta solo l’aritmeticità per la promozione in seconda categoria. Dietro la capolista continua la lotta per i play-off tra Unione Delta Calcio e Ariano Estense, oggi entrambe vittoriose. Grazie alle vittorie di oggi Wadis Gorino ed Estensi Spina confermano il salto di qualità rispetto al girone d’andata.

14° giornata

Massese 2 – 0 Atletico Jolanda Ariano Estense 3 – 0 Bando Roese 2014 1 – 2 Estensi Spina Wadis Gorino 3 – 1 Filo Vaccolino 0 – 2 S. Giovannese Unione Delta Calcio 3 – 2 Sertavalle

Classifica