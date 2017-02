L’Atletico Vigarano sfida il XII Morelli

Vigarano. Mainarda. Torna a giocare l’Atletico Vigarano 2016: questa sera – lunedì 13 febbraio – le ragazze allenate da mister Gianluca Manzali scenderanno in campo, tra le mura amiche, per affrontare il XII Morelli (fischio d’inizio a partire dalle 21:15). Match molto importante per entrambe le formazioni. Le vigaranesi, reduci dall’ottima prestazione contro il Pegola vinta per 4 a 2, vogliono affrontarlo con la giusta determinazione, cercando di portare a casa 3 punti fondamentali in chiave primato.

Leticia Duarte, laterale dell’Atletico Vigarano 2016, inquadra così la sfida: “la squadra che incontreremo sarà molto motivata, come lo è stata fino a questo momento; daranno il massimo, proprio come nella partita d’andata quando ci strapparono un ottimo pareggio”.

Leticia non si sottrae ad un pensiero sulla stagione in corso: “in questo campionato – fino ad ora – non sono mancati alti e bassi, ma siamo rimaste sempre unite: il nostro legame di squadra ci porta ad essere sempre più motivate e a chiudere questa stagione al meglio”.

Tornando alla partita, Leticia Duarte riflette su alcuni aspetti importanti: “ogni match, per noi, ha la stessa importanza e contro il XII Morelli la nostra mentalità non cambierà: l’affronteremo con la stessa grinta, con la stessa determinazione di tutte le altre. Vogliamo portare a casa un altro risultato positivo. Se giocheremo da squadra, come spesso abbiamo fatto, la partita andrà al meglio dei risultati per l’Atletico. Cercheremo di realizzare il nostro sogno e portare a termine gli obiettivi che ci siamo prefissati ad inizio stagione”.

È notizia recente la prematura scomparsa del piccolo Michael, di appena 6 anni che abitava – insieme alla famiglia – proprio a XII Morelli. Purtroppo, il bimbo – affetto da una rara malattia genetica – si è arreso alla malattia. Una grande tragedia, questa, per la famiglia del piccolo e per tutto il paese di XII Morelli: questa sera, prima del fischio d’inizio, verrà osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Michael.

“La società – è il pensiero dell’Atletico -, unitamente a tutte le nostre atlete, al nostro staff tecnico e al paese di Vigarano, si stringe attorno alla famiglia e alla realtà XII Morelli, così duramente colpita con un abbraccio affettuoso e porgendo le più sincere condoglianze”.