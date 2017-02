Otto comuni, record a Copparo

Copparo. Tappa da record a Copparo per la quarta prova del trofeo Uisp Otto comuni curata dal locale gruppo podistico Invicta con la collaborazione del comune. La corsa ha fatto “il record stagionale” con circa 450 podisti al via che si sono snodati per le vie del centro cittadino nelle varie prove e con diversi passaggi davanti alla delizia Estense sede del comune.

Molto incerte le gare adulti dove sulla distanza di 6 km si sono dati battaglia sia uomini che donne (solamente da quest’anno) sui 2 giri del percorso dove già dal primo si delineava l’ipotetica classifica con Luca Andreella che transitava solo al comando con un discreto margine di distacco, che lasciava presagire una facile vittoria. Come già accaduto nella prima tappa di Mezzogoro, il comacchiese ha vinto si, ma con un risicato margine di vantaggio sul Rodigino Luca Favaro in rimonta alla sua prima volta quest’anno alla otto comuni.

Buon terzo posto del leader del giro degli otto comuni Vincenzo Esposito che guadagna secondi preziosi. La gara femminile ha regalato un nome nuovo alle vittorie di tappa con la bravissima Elenia Agnoletto che dopo due secondi posti (era assente alla prima tappa) si concede la meritata vittoria sulla giovane codigorese Giorgia Mancin, tranquillo terzo posto per Sandra Tiozzo (prima di categoria e prima nel giro otto comuni).

Domenica ultimo appuntamento a Massa Fiscaglia alla tappa curata dalla locale pro loco , al termine le premiazioni presso il teatro Vittoria.

Classifiche

Metri 500

Maschili

1 Andrea Pedrazzi – proerhics

2 Francesco Bigoni – atl. Delta

3 Federico Zuffoli – faro

4 Simone Mantovani – atl. Delta

5 Matteo Pillan – argine Berra

Femminile

1 Alice Simani – faro

2 Marta Gianninoni – Corriferrara

Metri 1500

Maschili

1 Nicolò Astori – quadrilatero

2 Francesco Macis – running Comacchio

3 Lorenzo Grassi – faro

4 Maicol Mozzato – avis Taglio di Po’

5 Marco Mantovani – atl. Delta

Femminile

1 Rossella Puller – atl. Delta

2 Carlotta Storari – Faro

3 Hiba Faid – argine Berra

Km 6

Femminile

1 Elenia Agnoletto – faro – 25,15

2 Giorgia Mancin – running Comacchio – 25,34

3 Sandra Tiozzo – avis taglio di Po’ – 25,53

4 Marilida Tedesco – centese – 26,11

5 Cinzia Fogli – atl delta – 26,17

6 Elisabetta Lambertini – quadrilatero 26,31

7 Fabrizia Ferroni – running Comacchio 27,29

8 Laura Marabini – atl. Delta 27,30

9 Drita Zhivani – faro 27,49

Maschile

1 Giovanni Luca Andreella Running Comacchio – 20,23

2 Luca Favaro – salcus – 20,25

3 Vincenzo Esposito -Running Team – 20,27

4 Alfredo Tartari – quadrilatero – 20,31

5 Federico Soriani – quadrilatero – 20,54

6 Riccardo Tosi – assindustria (PD) 21,06

7 Daniele Di Fresco – faro – 21,07

8 Matteo Fusetto – avis Taglio di Pò – 21,09

9 Diego Fusetto .- avis Taglio di Pò – 21,12

10 Nicola Battocchio – confindustria Ro 21,20