Bondi da dimenticare contro Imola

(foto di Alessandro Castaldi)

Meno 30 punti a 5’ dalla fine in una gara contro una diretta concorrente: null’altro da dire. Istantanea di un match che la Bondi è meglio che si dimentichi in fretta, per non impastarsi la bocca di amaro, dopo che per un paio di gare aveva riassaporato la dolcezza della vittoria.

50 sfumature di nero per la Bondi, che attraversa 40’ di totale oscurità: ben lontano il carattere e la compattezza di Bologna e della gara interna contro Mantova, un miraggio la difesa, i rimbalzi e l’attacco. Ferrara fa la bellezza di soli 10 falli in 40’ e nemmeno tutti in fase difensiva, segno che proprio alla chiamata alle armi nessuno ha risposto presente.

Imola per contro è arrivata arrembante sul parquet del Pala Hilton, difesa di carattere, qualche smanacciata e qualche picchiata da fabbri che si lascia correre, Ferrara non penetra, area chiusa, un muro in cui non si trovano varchi. L’Andrea Costa ha anche imbroccato la serata al tiro, con delle percentuali da cecchini, ma la risposta della Bondi è stata davvero nulla.

Serata di amnesie, in cui Ferrara si dimentica di scendere in campo, Ranuzzi ridicolizza Bowers che si dimentica del suo passaporto, Pellegrino non si ricorda dei suoi 2 metri e 10, la difesa finisce nell’oblio e a tabellino mancano pure tutti i punti di Cortese. Moreno prova a fare qualcosina, Roderick fa le sue solite luci e ombre – più ombre che luci. Per il resto, nulla da commentare.

L’Andrea Costa c’è, Ferrara no. Già sulle prime battute Imola suona la carica, Ferrara risponde timida, prova a tallonare, ma da sotto non si passa e quindi anche da fuori diventa un dramma, mentre Maggioli si beve Pellegrino, da 3 i bianco rossi non sbagliano un colpo e a fine primo quarto si è già a -8 (17-25).

La Bondi si aggrappa a soluzioni personali, a nulla vale il grido di Furlani di giocare insieme, Ferrara si sbriciola: al 12’ si è già in doppia cifra di svantaggio (18-29).

Imola stritola la Bondi nelle sue spire – 15 al 17’ (27-42), -18 al 18’ (27-45), niente da fare né da sotto né da fuori non si passa, ma ciò che è peggio è che non si difende, l’Andrea Costa ha un’autostrada spianata e travolge Ferrara come uno tsunami.

Una timida risalita dagli abissi la Bondi la tenta nel terzo quarto: Hassan schiaffeggia gli estensi con una bomba – ancora -18 (32-50)- e da qui un sussulto di rabbia e orgoglio. Cortese, Bowers, Roderick, ci si passa la palla, si lotta sulla sfera: 7/0 in 1’ e quasi quasi si sente profumo di rimonta. Niente: solo il canto del cigno. Maggioli punisce, Hassan ancora da fuori e da qui tutto il coro dell’Andrea Costa canta insieme contro una Bondi decisamente stonata, che con un approccio solista confeziona solo 4 punti fino a fine periodo, contro i 18 di Imola: 43-68.

10’ di garbage time o poco più: Paci e Prato ridicolizzano Soloperto e Pellegrino, a 5’ dalla fine si è a -31 (47-78), Prato si scaviglia, ma poco importa. La Bondi ha solo da sperare che l’agonia finisca in fretta.

Furlani fa fare gli ultimi 2’ di passerella a Zani, Mastrangelo e Ardizzoni, si chiude “solo” a – 23, ma la bandiera bianca sventolava già da un pezzo.

L’amareggiato coach Furlani è l’unico in casa Bondi che a fine gara si presenta ai taccuini: “questa sera ho purtroppo toccato con mano una realtà che avevo solo immaginato fino a questo momento”.

“Avevo scherzato bonariamente – prosegue Furlani nella sua disamina – sulla nostra capacità di complicarci la vita da soli, ma qui non si tratta più solo di questo, bensì di amor proprio e professionalità, che a questa squadra mancano”.

“Non si parla di motivazioni – approfondisce il coach –, non è una questione di toccare l’aspetto motivazionale, io mi sento questa sera di mettere in discussione il fatto di essere o meno dei professionisti. Stasera abbiamo mostrato di essere una squadra di non professionisti. Purtroppo a quanto pare, solo quando andiamo bene possiamo esaltarci perché abbiamo i numeri e le potenzialità”.

“In settimana avevo dichiarato che questa era una partita che valeva una stagione – insiste Furlani – e questo non deve assolutamente essere l’approccio di chi si gioca una stagione in una partita: bisogna avere fame, intensità e fisicità. Abbiamo commesso 10 falli in 40’, di cui 4 in attacco: in questi casi bisogna comprendere l’importanza di vestire i panni dell’umiltà e fare il lavoro sporco della difesa. Abbiamo approcciato la partita in maniera totalmente sbagliata. Io purtroppo non ci sto in mezzo al campo, se i miei giocatori non reagiscono, probabilmente non sono in grado di comunicare loro la maniera più adeguata per reagire”.

“Non ricordo di aver mai assistito ad una prestazione di questo tipo in casa nostra, con un tale atteggiamento di lassismo e una totale mancanza di volontà di metterci un impatto fisico appropriato. Mantova e Bologna che sono due squadre atleticamente meglio attrezzate sono state sovrastate fisicamente, mentre siamo stati travolti da Imola che è una squadra molto meno fisica di noi”.

Un risultato che ora porta la Bondi nuovamente a dover guardare la classifica e i risultati altrui, una squadra che mentalmente dovrà avere ben altro approccio se immischiata in una lotta per la salvezza: “se non impariamo a soffrire e a giocare di squadra – chiosa Furlani –, saremmo sempre in balia dell’estro dei singoli talenti di questo gruppo”.

Bondi Ferrara – Andrea Costa Imola 62-85

(17-25, 13-22, 13-21, 19-17)

Bondi Ferrara: Riccardo Cortese 15 (2/5, 3/7), Yankiel Moreno 10 (2/3, 2/3), Francesco Pellegrino 10 (3/8, 0/2), Laurence Bowers 9 (4/7, 0/1), Terrence Roderick 9 (3/11, 1/3), Mattia Soloperto 5 (2/4, 0/0), Nicola Mastrangelo 3 (0/0, 1/1), Francesco Ardizzoni 1 (0/0, 0/0), Martino Mastellari 0 (0/0, 0/2), Matias Ibarra 0 (0/0, 0/1), Riccardo Zani 0 (0/0, 0/0), Andrea Caridi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 13 – Rimbalzi: 30 10 + 20 (Francesco Pellegrino 9) – Assist: 13 (Terrence Roderick 5)

Andrea Costa Imola: Travis Cohn 17 (7/9, 1/4), Norman Hassan 12 (0/0, 4/9), Alex Ranuzzi 11 (4/6, 1/2), Brandon Norfleet 11 (3/7, 1/1), Patricio Prato 10 (5/5, 0/3), Paolo Paci 10 (5/8, 0/0), Michele Maggioli 9 (3/4, 1/1), Andrea Tassinari 5 (1/2, 1/3), Jacopo Preti 0 (0/1, 0/1), Massimiliano Cai 0 (0/0, 0/0), Thomas Wiltshire 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 2 / 2 – Rimbalzi: 33 8 + 25 (Alex Ranuzzi 10) – Assist: 15 (Travis Cohn 5)

Spett. 2.356