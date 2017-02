E a Cento Trump diventa il “re della giungla”

(foto di Riccardo Scardovelli)

di Marcello Celeghini

Cento. La città del Guercino è tornata a vestirsi a festa per la prima sfilata dell’edizione 2017 del suo Carnevale. Folto il pubblico che fin dal primo pomeriggio ha letteralmente invaso le vie e le piazze della città.

Sono state migliaia le persone che, visto anche il clima non particolarmente pungente, si sono riversate in piazza Guercino per seguire lo show presentato dal patron del Carnevale, l’inossidabile Ivano Manservisi, e dall’immancabile Jo Squillo, in attesa di veder spuntare i giganti di cartapesta delle cinque società carnevalesche.

Le tematiche affrontate dai carri allegorici sono state come sempre di grande attualità: dalla politica, alla tutela dell’ambiente e dell’agroalimentare italiano. Il primo carro ad entrare in piazza Guercino è stato ‘Fermate il mondo! Io voglio scendere…’ della società ‘I Toponi’, vincitrice dell’edizione 2016, che ha rappresentato in cartapesta la voglia di ritornare alle relazioni umane più genuine nell’epoca del mondo virtuale.

Spicca la figura di un nonno che invita tutti a mettere da parte smartphones e amicizie virtuali e a tornare ai rapporti veri. Ambientazione anni ’90 per il Risveglio con ‘Ridateci il Pirata!’ che ricorda il campione Marco Pantani in una atmosfera di musiche e colori che hanno fatto andare indietro la mente di vent’anni. Un grande inno alla vita e alla natura è il carro ‘La natura è madre’ dei ‘Ragazzi del Guercino’ che hanno tradotto in cartapesta l’esigenza di tutelare l’ambiente e la natura che ci circonda.

Dedicato alla tutela dei prodotti italiani è il carro di ‘Sculason che Riscatto’. ‘Occhio alle bufale’, questo il titolo del gigante in cartapesta, rappresenta con ironia tutti i tentativi di imitazione dei nostri prodotti alimentari. Ultimo, ma non ultimo, carro ad entrare in piazza, quello dei ‘Mazalora’ che affronta la satira politica con ‘Trump il Re della giungla’: il neopresidente degli Stati Uniti è stato rappresentato come un novello impavido tarzan circondato da scimmie e gorilla pronti a dargli man forte.

L’ospite di questa prima domenica di carnevale è stato, come annunciato, Gianluca Vacchi Mr Enjoy che ha svelato, dal palco allestito in Piazza Guercino, i segreti per costruirsi una vita social di successo, oltre a dare prova delle sue doti di ballerino e intrattenitore. Anche la musica è stata protagonista con le coinvolgenti musiche dell’orchestra Casadei, diretta da Mirko Casadei, ormai da diverse edizioni al fianco manifestazione. La magia del Carnevale d’Europa si ripeterà ancora per le prossime quattro domeniche (19, 26 febbraio e 5, 12 marzo) quando le cinque società carnevalesche si daranno battaglia per ottenere la vittoria, e sarà una bella sfida vista la grande qualità dei giganti in cartapesta.