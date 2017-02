S.Agostino pari all’ultimo respiro

di Andrea Mainardi

Va in archivio il ventiseiesimo turno nel girone B di Eccellenza senza gioie per le ferraresi. Il Sant’Agostino si salva all’ultimo respiro pareggianto 1-1 contro il Massa Lombarda, a salvare i ramarri è ancora una volta Gilli al 91’. Nulla da fare invece per l’Argentana che viene sconfitta in casa dal Classe per 0-1.

Risultati:

Progresso – Castrocaro 1-2

Cervia – Bellaria Igea Marina 1-2

Argentana – Classe 0-1

Marignanese – Corticella 0-0

Sasso Marconi – Faenza 0-0

Old Meldola – Faro 1-3

Savignanese – Fya Riccione 0-1

S. Agostino – Massa Lombarda 1-1

Rimini – Real S. Lazzaro 2-0

Granamica – Sampierana 2-0

Classifica:

Rimini 64 Sasso Marconi 53 Classe 48 Castrocaro 46 Marignanese 43 Massa Lombarda 41 Fya Riccione* 40 Savignanese 39 Granamica° 39 Progresso* 37 Faenza 37 Argentana 34 Real S. Lazzaro 34 S. Agostino 29 Corticella 26 Sampierana* 23 Faro* 21 Cervia 20 Old Meldola° 17 Bellaria Igea Marina 17

*Una partita in meno

Nel girone C di Promozione perde in casa il Mesola 1-2 contro l’Anzolavino nonostante il gol di Finotti avesse riacceso le speranze ad un minuto dalla fine. Vince a sorpresa il Casumaro che batte la Copparese per 3-2 mentre Reno Centese e Gualdo Voghiera non vanno oltre l’1-1 rispettivamente contro Sparta Bolognese e Basca. Torna alla vittoria il S. Maria Codifiume che sconfigge il Medicina Fossatone per 2-0, infine balza al secondo posto la Portuense che ha la meglio sul Sesto Imolese per 3-0.

Risultati:

Mesola – Anzolavino 1-2

Sanpaimola – Conselice 3-0

Casumaro – Copparese 3-2

Reno Centese – Sparta Bolognese 1-1

Basca – Gualdo Voghiera 1-1

Casalecchio – Lavezzola 1-1

S. Maria Codifiume – Medicina Fossatone 2-0

Portuense – Sesto Imolese 3-0

Porretta – Vadese 0-3

Classifica:

Sanpaimola 51 Portuense 45 Reno Centese 44 Casalecchio 42 Anzolavino 41 Copparese 41 Medicina Fossatone 40 Lavezzola 35 Vadese 33 Gualdo Voghiera* 32 S. Maria Codifiume* 31 Sparta Bolognese 30 Basca* 25 Sesto Imolese 21 Conselice 20 Mesola 18 Casumaro* 16 Porretta 14

*Una partita in meno