Un furto per tre donne

Verso le ore 18.30 circa di ieri a Ferrara, i carabinieri hanno formalizzato tre denunce in stato di libertà per furto aggravato in concorso tre.

Si tratta di tre donne di origine polacca, di 58, 48 e 44 anni, tutte residenti a Ferrara, che all’interno del centro commerciale ipercoop “Il Castello” avevano asportato capi d’abbigliamento, generi alimentari e cosmetici, per un valore complessivo di 66 euro, nascondendoli all’interno delle proprie borse e oltrepassando le casse senza pagare.

La refurtiva è stata restituita all’avente diritto.