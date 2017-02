La Despar 4T doma il Bologna

Contro il Bologna Basket di coach Trevisan doveva essere la partita del puntello alla classifica nella zona play off e la Despar 4T ha sfruttato al meglio questa occasione.

Con una netta vittoria, materializzata con un vantaggio che ha toccato anche le trenta lunghezze nell’ultimo quarto, la Despar consolida quasi definitivamente la propria posizione all’interno della zona di classifica che, a fine stagione, premierà dopo gli spareggi una delle squadre con la promozione.

Le dodici lunghezze dal nono posto dell’oblio, ovvero il primo out dalle gare finali, serve per mantenere la tranquillità e preparare al meglio le prossime partite. L’incontro inizia con la certezza che Ballardini non sarà in campo per il fastidioso problema al ginocchio. Dall’altra c’è un Bologna Basket che crede nei propri mezzi e l’ultimo importante scalpo di Fiorenzuola ha reso galvanizzata la truppa di Trevisan.

I primi due quarti si giocano a viso aperto e dopo un’iniziale leggera supremazia ospite è la Despar che prende le redini dell’incontro e qui è brava Bologna a non mollare mai anche quando il gap prende forma e va in doppia cifra. Il tira e molla va avanti fino alla sirena della pausa lunga che arriva con Ferrara avanti di 5 (39 a 34). Chi si aspetta una partita al cardiopalma nella sua seconda parte rimarrà però deluso.

Gli spogliatoi riportano in campo due squadre ben diverse da quelle fin li viste. Da una parte Bologna perde il filo del gioco e dall’altra i granata padroni di casa cominciano a macinare buone finalizzazioni e soprattutto a stringere le maglie difensive.

Il risultato di questo mix è un netto vantaggio a favore della squadra di Cavicchioli che entra nell’ultimo quarto con un vantaggio di 18 punti, tanti da far pensare ai più che la partita era andata. Così di fatto è stato. L’ultima frazione di gioco ha detto poco se non confermare che la vera padrona del campo era la squadra di casa.

Sul finire il rosso-blu Albertini è costretto a lasciare il campo per un problema muscolare, auguri allo zio, ex granata. In un incontro tutto sommato quasi mai in bilico continua a stonare il troppo nervosismo dei ragazzi di Cavicchioli, compreso il suo.

A farne le spese questa volta è stato Parmeggiani reo di aver subito un doppio tecnico e quindi costretto a lasciar il campo prima del tempo. A parte questo, sabato sera si è vista per lunghi tratti un’ottima Despar che ha confermato il ritorno allo stato di forma di alcune pedine ultimamente in ombra.

Tutto molto buono anche perché in vista (sabato prossimo) ci sarà la trasferta a Lugo contro la formazione in testa alla classifica e soprattutto dotata di un roster da primato. Alla Despar è già successo di portarsi a casa lo scalpo dei lughesi all’andata, la nuova impresa è alla portata ma difficilissima.

DESPAR 4 TORRI – BOLOGNA BASKET 2016 86-60 (18-12, 21-22, 28-12, 19-14)

Despar 4T: Ranzolin 35:54 17, Nanni 25:39 8, Parmeggiani 19:24 12, Ghedini 27:54 9, Chiusolo 23:48 6, Paccagnella 2:37 2, Pederzini 15:09 3, De Ruvo 27:57 18, Ballardini 0 0, Verde 3:16 0, Brandani (C) 18:18 11. All: M. Cavicchioli, Vice: A. Paggetti.

Bologna Basket 2016: Spettoli 19:40 4, Del Papa 14:40 3, Tugnoli 23:49 4, Bertuzzi 19:15 5, Albertini 23:57 9, De Gregori 20:22 10, Biello 23:38 8, Guerri 17:52 4, Tugnoli 9:29 1, Brotza 9:28 4, Zeneli 17:44 8. All: G.Trevisan, Vice: Migliari