La Krifi Caffè conferma il secondo posto

Per la 4 Torri Volley Ferrara era da annoverare tra le gare più insidiose quella con Isola della Scala, se non altro perché rispettare i pronostici, giocando con la pressione della vittoria “obbligata”, non è mai semplice.

I ragazzi di coach Martinelli ce l’hanno fatta, mantenendo un punto di distanza dalla lepre Montichiari e 6 punti di margine sul terzo posto di Mirandola, ribadendo la propria autorevolezza nella corsa play-off.

Partenza abbastanza agevole per Bernard e compagni che tengono a distanza i veronesi per tutto il primo set, chiuso per 25-16.

Spartito simile nella ripresa, dove a segnare il punto decisivo è il giovane Trimurti dopo la prova convincente di tutto il collettivo.

Ma chi pensa al 3-0 in scioltezza si sbaglia perché, dopo aver condotto avanti il terzo set, la 4 Torri si complica la vita cedendo il finale al motto d’orgoglio degli scaligeri.

Maggiore tensione da ambo le parti nel quarto, dove i granata mettono in campo il loro maggior tasso tecnico e il Pastificio Avesani è obbligato a inseguire. Un rosso tra gli ospiti costituirà l’episodio chiave per chiudere definitivamente la frazione sul 25-17 e il match per 3-1.

Tra una settimana la Krifi Caffè sarà di scena sul parquet del Porto Viro per proseguire la propria corsa.

Krifi Caffè 4 Torri Volley Ferrara – Pastificio Avesani Isola della Scala (VR): 3-1

Parziali: 25-16, 25-15, 23-25, 25-17

Tabellini

Krifì Caffè 4 Torri Volley Ferrara: Drago 25, Bortolato 5, Zambelli 1, Fontana 9, Govoni n.e., Trimurti 2, Spiga 6, Di Renzo (libero), Masiero n.e., Ballerio 5, Bragatto 12, Bernard 5, Atef n.e. All. Martinelli