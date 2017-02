Una grande alleanza per cancellare quel lembo d’inferno

di Giuseppe Malatesta

Pontelangorino. Un mese dopo l’efferato duplice omicidio che ha sconvolto il paesino, una messa commemorativa nella chiesa di San Benedetto Abate di Pontelangorino concelebrata dal parroco don Marco Polmonari, dall’arcivescovo Luigi Negri e dal suo vicario don Massimo Manservigi ha riunito un centinaio di fedeli nel ricordo di Nunzia Di Gianni e Salvatore Vincelli, tra cui la famiglia di M., l’esecutore materiale del delitto, e il primo cittadino Alice Zanardi.

“Siate lieti e camminate con decisione, prove dure come questa non vengono per distruggere ma per maturare pazienza e consapevolezza della fede” sono state le parole rivolte ai presenti da Negri, che all’indomani della duplice tragedia aveva parlato di “un lembo innegabile di inferno”. Tra loro, numerosissimi i coetanei di Riccardo e M. “Questi giovani hanno accusato un colpo fortissimo, ma in loro non ho rintracciato disperazione, solo un gran dolore” ha aggiunto l’arcivescovo, reduce da un lungo momento di confronto pomeridiano proprio con i ragazzi.

Sul supporto educativo a loro e alle famiglie sono concentrati da settimane gli sforzi degli attori sociali e religiosi del territorio. La morte dei Vincelli e la triste sorte toccata ai due autori del delitto “è una tragedia che ha segnato profondamente la comunità”, così l’intenzione del gruppo parrocchiale da una parte e di scuole e istituzioni dall’altra è quella di mettere in campo percorsi e incontri mirati a grandi e piccoli.

“Confermo l’impegno dell’amministrazione – ha riferito il sindaco Zanardi -, nel coordinare imminenti iniziative con prefettura, istituti scolastici, questura e forze dell’ordine”. Quella che Negri ha definito “una grande alleanza educativa” non intende escludere chi ha visto la propria vita stravolta: i genitori, il fratello e la piccola sorella del reo confesso M. (tutti presenti per l’occasione), a cui il vescovo (che li ha incontrati in privatodopo la cerimonia in sagrestia) ha espresso forte vicinanza oltre al desiderio di una visita privata, il giovane orfano Riccardo e M. stesso.

“M. ha tutto il saldo supporto che gli serve in questo momento, da quello legale a quello psicologico – ha assicurato don Polmonari -, mentre riguardo a Riccardo, questa mattina ho sentito il cappellano del carcere in cui si trova (il minorile Ferrante Aporti di Torino, ndr): voglio mantenere un filo diretto ed essere aggiornato sul suo percorso”.