Art&Ciocc, è partita la mostra ‘al cioccolato’

di Cecilia Gallotta

Il cioccolato di tutta Italia è ufficialmente in visita a Ferrara, dove questa mattina si è inaugurata la quarta edizione di “Art&Ciocc”, il tour nazionale dei cioccolatieri promosso e realizzato da Fiva, Mark.Co &Co e soprattutto Ascom, che “quest’anno si aggiudica il Listone”.

Presenti al taglio del nastro gli assessori Serra e Modonesi, ma è Giulio Felloni ad ‘impugnare le forbici’: “la mostra è l’elemento trainante del turismo di questi giorni; non so quale sarà l’affluenza ma come Art & Ciocc, tutte le iniziative di questo tipo hanno la medesima importanza. Nessuna è inferiore alle altre ed ognuno nel suo campo deve fare il miglior lavoro possibile”.

Un’eccellenza che si traduce molto bene nella qualità delle golose proposte di cioccolato dei 26 stand, ognuno di diversa provenienza, a cui si aggiungono bar, ristoranti e pasticcerie del centro storico con proposte gastronomiche dedicate al mondo del cioccolato, ed anche esercizi commerciali che offriranno ‘dolci’ sconti.

“Il connubio con la ricorrenza di San Valentino è uno degli obiettivi che ci eravamo posti – afferma il presidente Ascom Davide Urban – cosa che sicuramente inciderà sull’affluenza. Un valore aggiunto è anche l’allestimento del Giardino di Cupido negli spazi espositivi, se lo pensiamo sommato all’occasione di San Valentino, al coinvolgimento di tantissime attività commerciali ferraresi, e perché no, anche al fatto che da quest’anno siamo sul Listone, cosa che ancora non eravamo riusciti a raggiungere. Sinergia di cose sicuramente dovuta agli organizzatori, ma anche ai miei colleghi”.

E’ dunque fino al giorno degli innamorati che si potrà gustare, dalle 9 alle 21, il cioccolato più buono d’Italia, “che non è solo tradizione, ma un’arte che si proietta al futuro, diventando motivo di richiamo turistico dedicato ai gourmet che cercano l’eccellenza”.