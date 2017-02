On Power Caricento, secondo posto per l’Under 20 Eccellenza

Un vittoria ampia sul Basket 2000 mantiene al secondo posto la formazione Under 20 Eccellenza della On Power Caricento alle spalle della Virtus Bologna. Il risultato finale (89-47) racconta di una gara che i ferraresi hanno avuto sempre in pugno, dimostrando tanto carattere fin dai primi minuti. E’ stato infatti il parziale del primo quarto a segnare una gara che la Vis ha poi condotto con attenzione e maturità, portando in porto senza troppi problemi e facendo il pieno di fiducia per il prossimo, difficile impegno. Quello di lunedì 13 febbraio sul campo della Pallacanestro Reggiana, terza in classifica a quattro punti di distacco. Per l’On Power Caricento ben quattro atleti in doppia cifra: Kekovic 13, Fiore 10, Verrigni 14, Mastrangelo 17.

Durante la settimana, terza vittoria consecutiva per la formazione Under 20 Regionale che, dopo aver vinto il derby con la Scuola Basket Ferrara e battuto gli Stars Bologna (79-63), ha conquistato due punti sul campo di Corticella (62-52), ribaltando pure la differenza canestri.

Infine da segnalare l’importante vittoria che la formazione Under 15 Eccellenza ha conquistato sul campo della mitica palestra Furla, sede storica della Fortitudo. I giovani della Vis sono riusciti a spuntarla 63-70 al termine di una gara punto a punto, consolidando il quinto posto in classifica.