L’intervento di Vitellio stona brutalmente

Chi come il sottoscritto ha modo di collaborare lavorativamente con la classe medica ferrarese, non può non apprezzare l’elevata qualità umana e professionale che la nostra città può mettere in campo.

L’Arcispedale S. Anna può esprimere delle individualità di altissimo livello in tutti gli ambiti sanitari e non ci si deve stupire se arrivano riconoscimenti ai medici che si distinguono per il loro altissimo grado di preparazione e competenza.

Quello che però stona brutalmente è l’intervento del Sig. Luigi Vitellio che, dall’alto della sua onnipotenza politica, esprime, a nome del suo partito, il suo immenso compiacimento.

A questo punto nascono però tutta una serie di interrogativi che contrastano con il tono solenne di contante congratulazioni. Come mai si sta facendo di tutto per affossare la sanità ferrarese? Come mai è stato nominato un direttore generale che nulla sta facendo per dare un senso ad un servizio che dovrebbe essere dalla parte del cittadino? Come mai si chiudono i reparti in provincia, togliendo di fatto l’accesso ai cittadini che sono costretti ad emigrare da altre parti?

L’elevata competenza che la classe medica può e deve esprimere, deve essere messa nelle condizioni di esaltare questa professionalità, non deprimerla con scelte molto discutibili avvallate da chi dovrebbe proprio opporsi a questo scempio, vale a dire i sindaci. I quali vanno sui giornali ad esprimere il loro disappunto proprio quando lo scempio è stato compiuto ed il sindaco del capoluogo, che dovrebbe sovraintendere che la qualità del servizio sia garantita, tace e subisce le decisioni di un assessore regionale che sta accentrando tutto a Bologna e a Modena a scapito delle periferie regionali. E qui il PD ferrarese sta a guardare.

La pubblicazione della ricerca dell’equipe di cui fa parte il Prof. Marcello Govoni è frutto dell’immensa passione che i medici coinvolti hanno messo in questo lavoro, che poi è la stessa passione che mettono nell’esercizio quotidiano della loro professione. Aspetto che viene regolarmente dimenticato da chi dovrebbe invece esaltare questa caratteristica che fa di ogni medico una persona speciale.

Michele de Palo