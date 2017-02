Un toccante Giorno del Ricordo alla Rocca

Cento. ‘La tragedia dimenticata’, l’iniziativa organizzata dall’assessorato ai Servizi bibliotecari del Comune di Cento in occasione del Giorno del Ricordo, ha riservato, venerdì 10 febbraio, momenti di straordinaria e intensa emozione nel ricordo delle vittime delle foibe e dell’esodo degli istriani, fiumani e dalmati.

I suggestivi spazi della Biblioteca, in Rocca, hanno accolto Umberto Giacomini, esule di Zara che ha raccontato i suoi ricordi d’infanzia legati a quel triste periodo, e la lettura di brani tratti dallo spettacolo teatrale di Simone Cristicchi ‘Magazzino 18’, rappresentato a Cento due anni fa, e da un’intervista a Egea Haffner, esule di Pola, la “bimba con la valigia”, simbolo delle foibe. A dar voce a queste pagine l’assessore Grazia Borgatti e Piero Boccaccini.

«Sono momenti rispetto ai quali la prima domanda che viene posta è “Di chi è la colpa?” – ha aperto l’appuntamento l’assessore ai Servizi bibliotecari Mariacristina Barbieri -. Difficile rispondere. Concordo con quanto ha scritto il giornalista Alberto Martini in questi giorni, che “nessuno è innocente. Gli innocenti sono coloro che hanno dovuto lasciare tutto, coloro che non hanno potuto scegliere di restare, coloro ai quali è stata imposta una scelta che ha stravolto vite e famiglie”».

Particolarmente toccante la testimonianza di Giacomini (cognome obbligatoriamente italianizzato durante il ventennio, da Jakovljevic). Era un bambino quando lasciò la nativa Zara: di quegli anni conserva ricordi lontani, in cui tuttavia sono rimasti impressi avvenimenti durissimi per la loro drammaticità. «Non capivo perché doveva esserci tanta sofferenza attorno a noi». I bombardamenti, le fughe affannose nei rifugi profondi, i pianti e i lamenti dalle viscere della terra, la partenza dalla propria terra, il campo di raccolta profughi.

Umberto giunse a Cento nell’aprile del 1944: «La gente del luogo ci accolse e ci aiutò moltissimo, poiché non avevamo nulla all’infuori di quella valigia verde». E nelle campagne centesi, al termine della guerra, la madre e il padre poterono riabbracciarsi dopo un’odissea di cinque anni. «Con la loro morte, nel 1995 e nel 2006, si conclude un capitolo della nostra vita, fatto sì, in passato, di paure e angosce, ma anche di fratellanza, empatia e di amore e speranza in un futuro migliore».