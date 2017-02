L’Alessandro Lanzoni 4et accende un nuovo Monday Night Raw

Lunedì 13 febbraio (ore 21.30) vede l’atteso ritorno del talentuoso pianista Alessandro Lanzoni al Torrione del Jazz Club Ferrara. Tra i protagonisti della scorsa, fortunata edizione del Ferrara International Piano Festival, Lanzoni aveva incantato il numeroso pubblico con un’emozionante performance in solo. Al Torrione lo si potrà ascoltare a capo di un nuovo quartetto, espressione di una visione cosmopolita della musica, senza confini, che prevede l’inedita e interessante fusione fra un jazz di chiara matrice europea con un rappresentante autorevole delle nuove tendenze statunitensi come il contrabbassista Joe Sanders. Completano la formazione Daniele Tittarelli al sax alto e Tobias Backhaus alla batteria. Il repertorio verterà su una serie di composizioni originali firmate dagli stessi musicisti del gruppo e alcuni standards della tradizione musicale afroamericana.

Classe 1992, Alessandro Lazoni ha studiato al Conservatorio di Firenze, diplomandosi in Pianoforte e in “Composizione e Arrangiamento Jazz” col massimo dei voti. Vincitore a soli quattordici anni del prestigioso “Premio Massimo Urbani” e, nel 2010, “Best Young Soloist” al concorso “Martial Solal” di Parigi, Lanzoni ha cominciato a calcare le scene dei maggiori festival italiani estendendo la sua attività anche all’estero sia come leader sia come collaboratore di prestigiosi musicisti quali Lee Konitz, Kurt Rosenwinkel, Enrico Rava, Roberto Gatto, Aldo Romano, Ben Wendel, Barbara Casini, Aaron Goldberg, Jeff Ballard… Collabora stabilmente con l’etichetta discografica CamJazz con cui ha pubblicato i suoi ultimi tre album: “Dark Flavour”, “Seldom” e “Diversions”. Da due anni è docente di Pianoforte al Triennio Jazz dell’Istituto “Mascagni” di Livorno.

Joe Sanders è senza alcun dubbio uno dei giovani bassisti più ricercati della sua generazione. Si è formato presso il Dave Brubeck Institute dove ha studiato sotto la guida di Christian McBride. Ha suonato, registrato e si è esibito con musicisti del calibro di Ravi Coltrane, Herbie Hancock, Jimmy Heath, Wayne Shorter, Dave Brubeck, Mulgrew Miller, Geri Allen, Roy Hargrove, Gerald Clayton…

Ad impreziosire l’appuntamento di lunedì 13 febbraio sarà il ricco aperitivo a buffet (a partire dalle ore 20.00) accompagnato dalla raffinata selezione musicale di Andreino Dj. Ingresso a offerta libera riservato ai soci Endas.