Ricordare Paolo Mandini per un “ritorno alla politica dei valori”

di Cecilia Gallotta

“Paolo aveva molti interessi e passioni: quella principale era la politica. Ma non per la politica in sé, per la carriera, era una passione per la politica dei valori”. Questa e tante altre riflessioni hanno degnamente celebrato il primo anniversario dalla scomparsa di Paolo Mandini, l’ex assessore e dirigente del Pci e Pds degli anni 80-90.

Anni che però non rendono giustizia al sentimento politico di Mandini, perché “la sua vera generazione è stata quella degli anni 60 – come afferma l’artefice dell’incontro Fiorenzo Baratelli – anni in cui abbiamo fatto in tempo a succhiare la linfa vitale della politica migliore – aggiunge in riferimento al ’68, “data simbolica che credeva in quella politica che può cambiare il mondo”. E il fatto che non sia poi andata così è secondario, perché “quella felicità, quell’entusiasmo nel crederci bisognerebbe recuperarlo”.

Entusiasmo che si riferisce ad un agire collettivo, al coraggio di dire sempre ciò che si pensa, anche all’interno del proprio partito: “Paolo era così, autonomo e coraggioso. Non sono qui per dire chi avesse torto o ragione, ma per lo stile e la criticità con cui si dovrebbe fare politica”. Un’ampia dimostrazione a questo proposito è l’accordo che Mandini manifestò per la fine del Pci che, “dopo aver portato masse di persone intrise di sovversivismo (elemento virtuoso) poi è arrivato all’elemento tragico: il legame con l’Unione Sovietica, che ha portato ad uno dei nazionalismi più forti del 900. E allora il Pci doveva finire”.

Mandini però pur in questo contesto condivideva il pensiero di Vittorio Foa, che “pensava al mondo fallito come ad un mondo dalle nuove possibilità. Oggi possiamo andare oltre l’effetto – prosegue Baratelli in analisi alle vicende di tangentopoli – perché la corruzione è stata il sintomo conclusivo di qualcosa che va più lontano, e che vede leader come De Gaspari e Togliatti, entrambi per strade diverse, portare masse escluse dallo Stato dentro lo Stato, costituendo quella che lo storico Pietro Scoppola chiamò ‘la Repubblica dei Partiti”.

Si parla allora di come ricostruire una democrazia che si basi di nuovo sulle istituzioni e non sui partiti, “situazione che ancora oggi viviamo. Ma sebbene Paolo avesse ben chiaro che bisognava costruire una nuova sinistra, non fu solo questa grande crisi a “metterlo in crisi”, afferma Baratelli denunciando la vicenda ferrarese in seguito all’arrivo di Graci e alla creazione del Palazzo degli Specchi, “sotto cui dovremmo scrivere ‘monumento alla vergogna’; perché tutto ciò creò un sistema politico trasversale a Ferrara che comprendeva pezzi di Pci, Democrazia Cristiana, Amministrazione comunale e Cassa di Risparmio”.

D’accordo su queste parole anche il sindaco Tagliani, che pensa “sia importante per chi fa politica, e lo dico nella stagione molto diversa che stiamo vivendo oggi. Gli anni dell’icona di Enrico Berlinguer non soltanto non appartengono più alle nuovissime generazioni, ma forse non dicono più tanto neanche a chi ormai ha 30 o forse 40 anni. Questa storia politica però bisogna ricordarla perché insegna molto. I problemi di oggi non nascono solo dalla cattiva interpretazione, ma anche da una cattiva gestione dell’interesse pubblico: e la morale in questo senso non è solo un fattore interno ma altrochè se si riverbera all’esterno”.

“Il problema del Palazzo degli Specchi purtroppo non è l’unico – prosegue il sindaco in riferimento all’ospedale di Cona – e non si tratta solo di scelte urbanistiche sbagliate, ma è la dimostrazione che quando le scelte hanno origine politica non chiara, e di sicuro non tengono conto della morale, le conseguenze si hanno per decenni. L’esperienza politica oggi è molto diversa da allora, perché allora discendeva in qualsiasi modo da un sistema di valori; oggi la scelta è fortemente condizionata dal consenso, la comunità vede nel cambiamento il peggio, il sospetto. E’ diventato difficile fare politica perché si è perso il riferimento a quel sistema di valori. Queste persone del passato sono una miniera da cui bisogna attingere per avere più coraggio nel futuro”.

E come diceva Milan Kundera, “se una persona scomparsa mi è cara, non è mai morta per me. Chi è morto è, forse, la dimensione religiosa che accomuna tutti, credenti e non credenti. Il paradiso è nel cuore delle persone amate”.