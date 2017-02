Non denuncia il furto dell’arma e viene denunciato

Renazzo. I carabinieri della Stazione di Renazzo, a conclusione di accertamenti, hanno denunciato un 65enne italiano per omessa denuncia di furto di un’arma.

I militari, a seguito di controllo alle armi effettuato a carico dell’uomo, hanno accertato che il 65enne non era più in possesso della pistola regolarmente denunciata, per la quale tuttavia ha riferito di aver sporto denuncia di furto negli anni Settanta.