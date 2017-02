Referendum Cgil, un sabato all’insegna dei diritti

È stata un sabato mattina all’insegna dei diritti, con grande partecipazione e condivisione sulle proposte referendarie della Cgil: abrogazione dei voucher e abrogazione delle norme che limitano la responsabilità solidale negli appalti.

Nei maggiori centri commerciali di Ferrara e provincia i sindacalisti hanno incontrato ieri, sabato 11 febbraio, migliaia di persone, distribuendo i materiali e condividendo i due quesiti ma anche storie, situazioni lavorative e preoccupazione per il futuro.

“Oggi c’è stata tanta condivisione attorno alle nostre proposte – afferma Cristiano Zagatti, segretario provinciale Cgil Ferrara – che nasce da lontano, dalla stesura della Carta dei dirtti universali del lavoro, che estende diritti a chi non ne ha e li riscrive per tutti alla luce dei grandi cambiamenti degli ultimi anni, portata in tutto il nostro territorio, nelle piazze e nei luoghi di lavoro, con la raccolta firme che ha inoltre dato vita ai nostri referendum. E oggi è stato chiaro che sui diritti e sulla dignità del lavoro non si tratta”.