Il Giorno del Ricordo a Comacchio

Comacchio. Per ricordare le migliaia di vittime delle foibe si celebrerà a Comacchio lunedì 13 febbraio il Giorno del Ricordo.

Anche quest’anno la cerimonia istituzionale è organizzata dalla sezione locale dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, presieduta dal cav. Tiziano Tonioli, in collaborazione con il Comune di Comacchio e con l’Istituto comprensivo di Porto Garibaldi.

Il ritrovo delle Autorità Civili e Militari è previsto alle ore 9.15 nel Piazzale Martiri delle Foibe (Villaggio Raibosola). Dopo l’alzabandiera sarà deposta una corona di alloro davanti al cippo commemorativo.

A seguire, in sala polivalente, dopo i saluti istituzionali, sarà aperto un focus su un periodo oscuro della storia del Novecento, che ha visto anche l’esodo imposto dalla dittatura di Tito di migliaia di italiani dai territori dell’Istria e della Dalmazia.

Saranno presenti il consigliere nazionale dell’Aib generale Vezio Vicini, il presidente interregionale dell’Italia settentrionale, comm. Camillo Ferroni, il presidente provinciale cav. Gabriele Strozzi e il presidente dell’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, Flavio Rabar.

Alle ore 10.30 andrà in scena la quarta edizione dello spettacolo teatrale “Ricordare per non dimenticare”, diretto dall’insegnante Stefania Tozzi. Protagonisti dello spettacolo saranno gli alunni delle classi seconde e terze dell’istituto secondario di primo grado di Porto Garibaldi e gli attori della compagnia dialettale “La Fuesne”. L’invito è rivolto a tutti. L’ingresso è naturalmente gratuito.