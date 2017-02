Comacchio ricorda il Vice-Brigadiere Cristiano Scantamburlo

San Giuseppe di Comacchio. Si è svolta questa mattina, a San Giuseppe di Comacchio, la cerimonia di commemorazione dedicata al Vice Brigadiere, Medaglia d’Oro al Valore dell’Arma dei Carabinieri, Cristiano Scantamburlo, ferito mortalmente da un malvivente durante un servizio di pattugliamento nella notte del 12 febbraio 2006, nel corso di un conflitto a fuoco.

Nell’undicesimo anniversario della sua morte, è stata deposta una corona d’alloro presso il cippo commemorativo di viale Lido di Pomposa ed è stato osservato un momento di raccoglimento, accompagnato dal picchetto d’onore della Compagnia dei Carabinieri di Comacchio e dalla benedizione del Cappellano Militare, monsignor Giuseppe Grigolon. Insieme ai familiari del Vice-Brigadiere, erano presenti anche l’assessore al Turismo Sergio Provasi e le massime Autorità Civili e Militari, tra le quali anche il Generale di Brigata della Legione Carabinieri Emilia Romagna, Adolfo Fischione.

In memoria di Cristiano Scantamburlo, infine, ha avuto luogo anche una messa di suffragio presso la Concattedrale San Cassiano di Comacchio, officiata sempre da monsignor Giuseppe Grigolon, alla quale hanno preso parte anche gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Comacchio, i cui alunni hanno letto delle poesie scritte per il Brigadiere Scantamburlo, poi donate ai genitori del militare. A seguire è stata deposta una corona al Monumento ai Caduti presso il Comando Compagnia Carabinieri di Comacchio intitolata al Brigadiere Cristiano Scantamburlo.

IL FATTO. All’alba del 12 febbraio 2006, davanti alla discoteca “La Rotonda” di Lido delle Nazioni, una pattuglia dei Carabinieri rilevò una vettura rubata parcheggiata davanti la discoteca. L’equipaggio composto dal Brigadiere Cristiano Scantamburlo e dall’Appuntato Roberto Domini si appostarono in attesa del rientro degli utilizzatori. Poco dopo arrivarono alla vettura quattro soggetti: i militari si approcciarono per controllarli ma uno di questi si diede alla fuga, venendo rincorso e bloccato dai militari. Il fuggitivo era Antonio Dorio, evaso dopo un permesso premio fuori dal carcere, dove stava scontando una pena per condanna dovuta all’omicidio di un’anziana donna. Durante il trasporto presso il Comando Compagnia di Comacchio, come da motivazione della medaglia, benché ammanettato il Dorio riuscì a utilizzare una pistola che teneva occultata sulla persona. L’evaso minacciò i militari di consegnare il veicolo, ma il Brigadiere Scamtamburlo si gettò fuori dal veicolo e fu colpito al torace. Ne scaturì un conflitto a fuoco con l’Appuntato Domini (oggi Brigadiere, Medaglia d’Oro anch’egli) durante il quale il Dorio fu ferito, ma nonostante ciò riuscì a fuggire col veicolo di servizio morendo poi durante la fuga e finendo fuori strada sulla statale Romea. Il Brigadiere Scantamburlo morì poi all’ospedale di Ferrara nel corso della mattina durante l’intervento chirurgico.