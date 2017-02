Carnevale di Cento, informazioni e viabilità

Cento. Queste le principali informazioni di servizio in relazione al Carnevale di Cento, al via domani, domenica 12 febbraio.

Nelle domeniche della manifestazione è attivo il numero verde “Emergenza Carnevale” 800.375.515. I cittadini potranno così segnalare problemi e urgenze telefonando gratuitamente.

Per informazioni sul programma, invece, è possibile chiamare lo 051.904252 (Cento Carnevale d’Europa).

In occasione delle sfilate è disposto che il circuito sia chiuso all’accesso del pubblico dalle ore 8.30 alle ore 18.30. I cittadini residenti nel territorio di Cento capoluogo, non residenti all’interno del circuito, avranno libero accesso, previa esibizione di un documento di riconoscimento, fino alle ore 12.30 (sono esclusi pertanto i cittadini centesi residenti nelle frazioni). Questa limitazione di accesso è parte di una serie di misure, quest’anno particolarmente stringenti, prese per garantire la sicurezza del circuito, definite a seguito della riunione del Comitato Provinciale di pubblica sicurezza.

Nelle giornate di sfilata dalle ore 12 alle ore 20 ai titolari di esercizi commerciali, di laboratori artigianali e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel territorio di Cento capoluogo è fatto divieto di vendere per asporto bevande analcoliche in contenitori di vetro o in lattina, nonché bevande alcoliche e superalcoliche di qualunque gradazione e in qualsiasi contenitore, di vetro e non. È inoltre vietata la somministrazione e la vendita di superalcolici. All’interno del circuito carnevalesco è vietato consumare sul suolo pubblico bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione.

In un’ottica di collaborazione e in ossequio al Regolamento comunale di Igiene, il Comune invita i titolari e gestori dei pubblici esercizi situati all’interno del circuito ad offrire la massima disponibilità, compatibilmente con l’affluenza e il regolare svolgimento dell’attività, relativamente all’utilizzo dei servizi igienici nei confronti del pubblico, senza imporre obblighi di consumazione o richiedere un esborso economico dedicato.

Circa la viabilità è stata emanata un’ordinanza (vedi sotto) con il dettaglio della disciplina della circolazione, a fronte del circuito che si snoderà nelle vie Guercino, IV Novembre (tratto compreso tra le vie Risorgimento e Malpighi), XXV Aprile (tratto compreso fra Via 2 Giugno e Via Santa Liberata).

‘Aspettando il carnevale’ saranno numerosi gli eventi collaterali legati al Carnevale di Cento: laboratori, animazioni, eventi musicali e rappresentazioni teatrali, aperture monumenti e mostre in attesa di veder sfilare, nel pomeriggio di domenica 12 febbraio, le eccellenze di cartapesta.

Oggi, sabato 11, saranno tre gli appuntamenti. Dalle ore 15.30 alle 17.30 sul palco di piazza Guercino si svolgerà ‘A carnevale ogni scherzo vale’: laboratori, animazioni e giochi per bambini, a cura di Creagiocando e a partecipazione gratuita. Alle ore 17 in Galleria d’Arte Moderna A. Bonzagni (Piazza Guercino 39), si terrà ‘Artecento Classica. Un amore così grande. Dalla romanza, alla canzone, al divertimento musicale, a cura di Artecento: ne saranno protagonisti Filippo Giovagnorio, tenore, Denis Biancucci, pianoforte, Gentjan Llukaci, violino; l’ingresso è libero. Alle ore 21 all’Osservatorio Astronomico (via Cola) l’Associazione Astrofili Centesi presenta ‘Esploriamo il sistema solare’, a seguire, al telescopio l’osservazione della Luna e dell’ammasso stellare delle Pleiadi; l’ingresso è libero.

Domani, domenica 12, alle ore 9.45, 10.45, 11.45, 12.35 alla Rocca di Cento prenderà vita il ‘Carnevale rinascimentale in rocca. Parodia dell’Orlando Furioso. Un Orlando poco furioso ma molto innamorato’, a cura della compagnia ‘Il Governatore delle antiche terre del gambero’; l’ingresso è a offerta libera. Dalle ore 10 alle ore 12.30 a Palazzo del Governatore, 2° piano, è in programma ‘Corandoliamo’: laboratorio carnevalesco a cura dell’Associazione Pollo e Giraffa; l’ingresso è libero.

Aperti musei e monumenti, tutti a ingresso libero:

Galleria d’Arte Moderna A. Bonzagni, Piazza Guercino, 39 (sabato: 10-13 e 15.30-19.30; domenica: 10-13). Pinacoteca San Lorenzo, Piazza Cardinal Lambertini, Corso Guercino, 45 (sabato: 10-13 e 15-17). Chiesa dei SS. Sebastiano e Rocco, Via Cremonino, 36 (sabato 15.30 -18.30, domenica: 11-13). Chiesa di Santa Maria Maddalena, Via Matteotti, 21 (sabato e domenica: 7-13 e 14.30-18.30). Oratorio della Crocetta, Via Penzale, 27 (apertura su prenotazione: tel. 051/6843334). Gipsoteca Vitali, Via Santa Liberata, 11 (domenica 10-13).

IL TESTO DELL’ORDINANZA SULLA VIABILITA’ DEL CARNEVALE DI CENTO