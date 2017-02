Il cuore di Canella canterà a Tresigallo

Tresigallo. Venerdì 17 febbraio, alle ore 21, presso la Casa della Cultura di Tresigallo (via del Lavoro 2), l’autore tresigallese Marco Canella parlerà del suo nuovo romanzo “Senti come canta il cuore”, edito da Delos Digital.

A intervistare lo scrittore sarà Maria Gloria Panizza, mentre le letture saranno affidate a Gian Filippo Scabbia e saranno accompagnate dalle musiche di Roberto Berveglieri.

“Una serata importante perché per un autore di storie d’amore presentare il proprio romanzo nella settimana dedicata all’amore, per di più nel proprio paese, è un qualcosa di suggestivo – dichiara Canella, che continua: – Spero che il pubblico possa apprezzare la mia storia; una storia costruita sulla sofferenza del protagonista che riuscirà ad alleviare le sue pene grazie alla vicinanza della donna amata. L’amore è in grado di fare miracoli e questo libro ne vuol essere testimonianza.”

Durante la serata sarà in vendita il libro al prezzo scontato di 10.00 euro e l’autore sarà disponibile per gli autografi

Al termine si chiuderà l’incontro con un ricco buffet.