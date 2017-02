Bondi al bivio: vincere contro Imola per la salvezza

La partita di oggi domenica 12 febbraio (ore 18) contro l’Andrea Costa Imola è forse la prima vera “dead-line” per la Bondi Ferrara, lanciatissima dopo la seconda vittoria di fila ai danni di due nobili del campionato come Mantova e Virtus Bologna, quest’ultima ottenuta allo scadere con un tiro a fil di sirena tuttora molto dubbio (ma il basket, giusto dirlo, è anche questo… dove un episodio può essere a favore o sfavore).

Già dal primo giorno dell’ufficialità di coach Furlani, il 25 gennaio scorso, il vero esame per la sua futura gestione era la 21a giornata di campionato, che in caso di vittoria contro i cugini bianco-rossi avrebbe lasciato ben sperare per l’obbiettivo salvezza.

Vincenti alla partita d’andata con la tripla allo scadere del Lata Ibarra, in caso di vittoria anche domenica sera contro Imola la Bondi salirebbe a quota 18 punti, distaccando i diretti rivali di 4 lunghezze (ma avendo entrambi gli scontri diretti a favore) e le altre dietro come Chieti, Recanati e Forlì dalla zona rossa play-out/retrocessione.

Una partita difficile, in cui tenere a bada i nervi, soprattutto per l’esperienza di coach Giampiero Ticchi, che di derby ad alta tensione ne ha visti parecchi in carriera e che le proverà tutte per riuscire a tenere in scia i suoi mescolando le carte, inceppando gli ingranaggi di un ritrovato attacco estense che, mai prima d’ora, sta mettendo in mostra le potenzialità e il talento dei singoli.

ROSTER

IL QUINTETTO – Imola rispetto alla partita d’andata ha avuto delle modifiche. Lanciatasi sul mercato per mettere una pezza all’infortunio del centro italiano Jacopo Borra (alle prese con una fastidiosissima ernia alla schiena), ha ufficializzato da Roseto l’arrivo di Paolo Paci nel ruolo di 4 ed il ceco Jiri Hubalek come centro, visto nel finale della passata stagione con la canotta della Bawer Matera.

Rimane invariata poi la rosa bianco-rossa, soprattutto la coppia di extracomunitari Usa composta da Cohn e Norfleet. Avendo tuttavia ufficializzato l’ingaggio di Hubalek, altro extracomunitario, il club imolese ad ogni partita deve ruotare i tre a disposizione potendo schierarne solo due in campo ed uno lasciarlo in tribuna.

Difficile prevedere come scenderà a Ferrara l’Andrea Costa, se preferirà giocare con il reparto esterni al gran completo (Cohn+Norfleet) oppure se preferire rinforzare il pitturato (Cohn+Hubalek).

Fatto sta che sembra quasi ovvia la presenza del primo extracomunitario Travis Cohn in cabina di regia (16pti, 5 rimb. e 3 ast a partita), affiancato da uno dei due tra Brandon Norfleet (8pti, 3rimb. e 3 ast di media) oppure il veterano nonché capitano Patricio Prato (12 pti, 3 rimb e 2 ast). Come ala ecco l’italo-egiziano Norman Hassan (10pti, 3 rimb.) mentre sotto canestro coppia fissa da Alex Ranuzzi (11.5 pti e 6.5 rimb.) ed uno tra il veterano -quaranta candeline spente quest’anno! – Michele Maggioli (10pti e 5 rimb.) oppure Jiri Hubalek (12.4 pti e 4 rimb) a seconda delle scelte del coach imolese.

PANCHINA: Salgono Andrea Tassinari (5pti e quasi 2 ast di media) a far rifiatare il reparto esterni e a dare il cambio nel pitturato ci pensano i due lunghi Paolo Paci ed il giovane Jacopo Preti.