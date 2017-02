Da Ferrara agli States, una primavera di jazz in ‘tutte le direzioni’

Alterna serate squisitamente jazzistiche con musicisti di fama internazionale ad appuntamenti ‘nostrani’ con storiche band ferraresi. E’ la settima edizione di “Tutte le Direzioni in Springtime 2017” ideata e promossa dal Gruppo dei 10 che anticipa la primavera con 6 concerti in programma dal 20 febbraio al 27 aprile nell’ormai tradizionale quanto accogliente cornice del ristorante “Spirito” di Vigarano Mainarda.

“Continuiamo la nostra marcia indipendente, in quanto sostenuta interamente da privati senza finanziamenti pubblici, non solo nel mondo del jazz ma in ‘tutte le direzioni’, come recita appunto il titolo della rassegna: un format di successo per portare avanti cultura, divertimento e musica di qualità senza condizionamenti di sorta” spiegano all’unisono Alessandro Mistri e Federico Franchella, rispettivamente direttore artistico e presidente del Gruppo dei 10.

Si parte subito lunedì 20 febbraio con il trio di Johnny O’Neal, vera e propria leggenda vivente del jazz newyorkese. Dopo 20 di anni di assenza a causa di una grave malattia, l’ex pianista di Clark Terry e dei Jazz Messengers di Art Blackey è tornato sulle scene confermando di essere un artista a tutto tondo, un vero intrattenitore, capace di incantare sia suonando che cantando in veste di crooner.

Dopo l’apertura oltreoceano si torna tra le mura estensi sabato 25 febbraio con lo show della band ferrarese “I Gnu”. Il gruppo si è formato nel 2000 integrando musicisti e la cantante d’eccezione Barbara Paron (sindaco di Vigarano Mainarda) su uno zoccolo duro che era già costituito da 30 anni. “Sono onorata di essere qui e di presentare il tour Transumanza – racconta la Paron nella doppia veste di sindaco e artista, affiancata dal tastierista Gaetano Piva -, un termine che racconta quello che siamo: musicisti non professionisti ma che hanno trovato nella musica una risposta emotiva da trasmettere agli altri”.

Si torna al jazz più puro, sabato 4 marzo, con Piero Odorici, sax tenore al centro della scena jazz, che si presenta con un quartetto dall’indubbio spessore internazionale, denominato Organ Grooving Quartet, composto da Jim Rotondi alla tromba, Andy Watson alla batteria e Renato Chicco all’organo. Dal groove dei ‘fantastici quattro’ si passa sabato 25 marzo all’incontro tra la Lama’s Band e Carlo Atti: il gruppo – composto da alcuni dei protagonisti della scena rock-pop ferrarese degli anni ’60-70, come Renzo Fenzi, voce, Elio Rebecchi alla chitarra, Giovanni Tartaglione alle tastiere, Marco Govoni alla batteria e Franco “Molly” Molinari al basso – sarà arricchito dal sassofonista Carlo Atti che aggiungerà una sfumatura blue in più al repertorio.

Piacevole ritorno, sabato 8 aprile, anche per i Jumpin’ Shoes, la divertente swing and jive band tra le più longeve e famose del genere in Italia. Il gruppo, capitanato da Lara Luppi, rivisita gli standard italiani e americani con il sound delle orchestre da ballo degli anni ’40 e ’50. Dall’era d’oro dello swing si salta, per la gran chiusura di giovedì 27 aprile, alla “Tenor Madness”, la ‘folle battaglia’ tra due dei più acclamati sax tenoristi americani della storia del jazz di ieri e di oggi, Harry Allen e Scott Hamilton, accompagnati da un trio di lusso composto da Andrea Pozza al pianoforte, Aldo Zunino al contrabbasso e Matteo Cidale alla batteria.

La conferenza di presentazione della manifestazione – dedicata a Lillian Bouttè, icona del jazz di New Orleans, recentemente colpita dall’alzheimer per cui è partita una raccolta fondi per aiutarla con le spese mediche – è stata anche l’occasione per annunciare il vincitore del premio “Tutte le Direzioni 2017”. Il riconoscimento – attribuito annualmente a prestigiose personalità, appartenenti sia al mondo della cultura che a quello della vita civile, le quali abbiano contribuito, in piena e totale autonomia e indipendenza intellettuale, alla crescita qualitativa del nostro Paese – verrà per la prima volta conferito a una “istituzione assoluta” della cultura italiana: La Settimana Enigmistica.

Il più famoso periodico enigmistico, una “palestra per la mente e compagnia fantastica”, incarna tutti questi requisiti perché “ci ha accompagnato per quasi un secolo di storia rimanendo indipendente e contribuendo a tenere in vita il linguaggio”. A ritirare il premio sarà il condirettore Alessandro Bartezzaghi ma il rebus verrà svelato solo in autunno, quando è prevista la cerimonia di consegna. Prima di allora ci sono la stagione primaverile e quella estiva che aspettano vecchi e nuovi amici per stare in compagnia e ascoltare buona musica nel locale gestito da Stefano Pariali.

Cena alle ore 20.30 e a seguire concerto. Per informazioni e prenotazioni contattare lo Spirito ai numeri 0532 436122 e 3394365837.