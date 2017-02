Giovane ubriaco calcia due auto in sosta

È stato indagato in stato di libertà per il reato di danneggiamento aggravato un 27enne albanese residente a Ferrara.

La scorsa notte una pattuglia della Polizia di Stato è intervenuta in via Arianuova, su richiesta di personale di vigilanza al locale ‘College’, dato che il giovane albanese aveva danneggiato due auto parcheggiate nella via.

Lo straniero, infatti, in evidente stato di ubriachezza, poco prima aveva calciato lo specchietto laterale delle due auto in sosta, mandando in frantumi il primo e causando graffi al secondo.

Al 27enne è stato anche contestato il reato di ubriachezza.