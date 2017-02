Il Giorno del Ricordo tra memoria, testimonianze e musica

di Cecilia Gallotta

“Mio papà aveva solo otto mesi quando i miei nonni furono costretti a espatriare. Mia nonna non aveva latte materno e allora sminuzzarono della pasta con una bottiglia di vetro e fu così che mio papà si cibò per molto tempo”. Un ricordo ‘vivo’, quello celebrato presso la Prefettura di Ferrara, che ha unito la memoria storica a testimonianza e musica, attraverso parole e canzoni che solo chi ha vissuto può descrivere.

“Immaginiamoci come devono essersi sentiti: uscire dalla propria casa e sapere che non ci si sarebbe tornati mai più”. Strappo di cui ha provato a rendere bene l’idea il presidente dell’associazione Venezia Giulia e Dalmazia Flavio Rabar e che “si è esteso senza dubbio anche ai pochi rimasti in terra d’origine”, come sottolinea dopo aver reso omaggio alla figura di Alceo Ranzato, esule allora attivo in politica nella Democrazia Cristiana e successivamente vicesindaco.

“Queste tragedie sono ferite aperte che dovrebbero farci sentire tutti uniti – asserisce il prefetto Michele Tortora – e rafforzare il sentimento democratico. Bisogna ricordare per rafforzare il nostro impegno a difesa della nostra costituzione, che è nata anche da queste tragedie ed è un baluardo contro i nazionalismi inaccettabili. Fra poche settimane – aggiunge il prefetto – celebreremo anche i 60 anni dal trattato di Roma che ha dato origine all’Europa Unita. Si è sempre più propensi a pensare all’Ue soltanto in termini economici, ma l’Europa non è solo questo. E’ soprattutto uno spazio che ha preservato il nostro Paese dalle guerre”.

D’accordo sulle parole del prefetto anche il vicesindaco Massimo Maisto, “perché i problemi economici ci sono, ma il fatto che da così tanti anni non ci sia stata più una guerra sul suolo in cui viviamo è un gran risultato. Risultato di cui dobbiamo essere consapevoli, a fronte della storia che oggi ricordiamo: diciamo sempre ‘per i giovani’, ma prima di loro e per trasmettere a loro, lasciatemi dire che dobbiamo ricordarlo per noi adulti, che molto spesso abbiamo bisogno di essere formati o ri-formati”.

Un doppio omaggio a questa ricorrenza è stato offerto dall’Istituto Orio Vergani, le cui studentesse hanno curato l’accoglienza dell’incontro in una sottile analogia con quella che fu l’accoglienza degli esuli nella città di Ferrara proprio presso Palazzo Pendaglia, oggi sede della scuola alberghiera. Non meno importante della partecipazione del Conservatorio G. Frescobaldi, che grazie alle voci di Matilde e Celeste Pirazzini, cede la parola alle emozioni di esuli come Sergio Endrigo, il cantautore che a soli 14 anni ha vissuto il dramma “negli occhi dei genitori” e che nel 1947 sogna “come vorrei essere un albero che sa dove nasce e dove morirà”.