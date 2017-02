Bilancio sociale Asp, pesano le integrazioni alle rette nelle strutture

di Silvia Franzoni

Il bilancio sociale di Asp (Centro Servizi alla Persona di Ferrara e Assp Unione Terre e Fiumi), già rendicontato alla stampa a dicembre, è stato presentato alla quarta commissione consiliare.

Si tratta del dettaglio delle attività del 2015, un documento di circa 40 pagine esposto con qualche dilazione per problemi tecnico-organizzativi, “ma speriamo di parlarvi del bilancio 2016 già entro questo giugno”, precisa la presidente Asp Angela Alvisi.

La stessa raccolta dati è difficoltosa e perfettibile, precisazione doverosa che Federica Rolli, direttrice generale di Asp, torna a ripetere più volte, ipotizzando per il 2017 “un investimento nel sistema informativo, per la contabilità analitica”.

Una possibile voce da aggiungere alle spese da sostenere, dunque, a fronte di un finanziamento che il bilancio di previsione del Comune ha già fissato a 7,5 milioni. I numeri consegnati alla Commissione non si rifanno però ad un bilancio economico tout court, preferendo invece disegnare il quadro di intervento dei servizi Asp nelle quattro aree di attività (casa residenza, servizi territoriali, abitazioni, richiedenti asilo).

Nell’area minori si registra un’utenza in carico che è prevalentemente maschile, un aumento di minori in affido famigliare ma un costo pressoché invariato, sui quali continua ad incidere quello sostenuto per i minori in strutture, “una soluzione più onerosa”. Nell’area minori, poi, “una più stretta collaborazione l’Ausl, avviata già nel 2016, ci permetterà – continua Rolli – di migliorare la presa in carico”.

La fascia 19-65 anni (allargata in alcuni casi a comprendere anche over 70, e che registra un +7% sul 2014) è invece uno spicchio soprattutto maschile dalle necessità eterogenee “da situazioni di fragilità a quelle di marginalità sociale, spesso poco inserite nel tessuto sociale e con oggettiva difficoltà di gestione di vita autonoma”.

La curva degli anziani presi in carico (1325 nel 2015, il 30% in meno dell’anno precedente) registra invece soprattutto donne e la sensibile difficoltà nell’assistenza domiciliare: “molti anziani non sono permeabili all’aiuto”, spiega Rolli. L’integrazione delle rette utenti, nelle strutture convenzionate e non, resta un pesante segno rosso sulla voce di bilancio: tra Ferrara e l’Unione Terre e Fiumi la forbice è di oltre 1,2 milioni di euro.

Si conferma la grande domanda di sussidi economici per minori e famiglie, mentre la richiesta da parte degli anziani è limitata: “la maggior parte gode ancora della pensione, ma ci sono i nuovi anziani, coloro che ci richiedono una integrazione nell’attesa dell’arrivo della prima pensione”, fa sapere Rolli.

Altro ambito di intervento Asp è quello dell’inserimento lavorativo: nel 2015 sono stati 86 gli utenti impegnati in tirocini – due le assunzioni – e 235 quelli impegnati in inserimenti socializzanti. Numeri che cambieranno nel bilancio 2016, perché ora la gestione dei tirocini, dopo il riassetto regionale del maggio scorso, è passata al Centro dell’Impiego e Agenzie formative.

Tra le domande dei consiglieri si nota la richiesta di precisazione sui tempi di permanenza dei richiedenti asilo – che, a livello cittadino, sono stati 178 nel 2015, in prevalenza provenienti dalla Nigeria, ndr – avanzata dal consigliere Claudio Fochi (M5S): “ci vogliono anche 8/10 mesi prima che il richiedente sia valutato dalla commissione, ed è invece di massimo una settimana la permanenza nell’hub provinciale, quello di Pontelagoscuro, prima che sia trovata una sistemazione nella strutture della provincia”, evidenzia Rolli.

Nessuna nuova in Commissione, ma non ne era la sede di discussione, riguardo al recente annuncio della consigliera comunale Ilaria Morghen (M5S) circa la presentazione di un esposto alla Corte dei Conti nei confronti di Asp per la complessa vicenda ferrarese dell’allontanamento di due minori dalla madre.