Una lista Sgarbi per “rinascimento” di Comacchio

di Giuseppe Malatesta

Comacchio. Vittorio Sgarbi prossimo sindaco della città lagunare? Non proprio, ma è probabile che presenti una sua lista legata al “Movimento Rinascimento”.

Prontissimo a tornare prepotentemente sulla scena politica, Sgarbi potrebbe lanciare proprio da Comacchio il suo neonato ‘Movimento Rinascimento’, di fatto un partito politico spostato a destra con ambizioni culturali di fare della valorizzazione della bellezza italica un viatico per il buon governo della Penisola. “Ha una dimensione nazionale – spiega Sgarbi a Estense.com -, potrei sostenere un candidato e ho avuto qualche contatto”. Nessun nome finora, anche perché prima l’aspirante ‘sindaco della cultura’ dovrà dimostrare il suo valore: “Gli farò un esame, dovrà dimostrare di essere preparato perché di fatto farà riferimento a uno che punta sulla cultura”.

Se come competitor o come semplice sostenitrice di candidati di area Forza Italia, non è dato conoscere per ora l’esatto ruolo che la lista Sgarbi ricoprirà nella campagna elettorale comacchiese, che di sicuro vedrà tra i protagonisti l’attuale sindaco Marco Fabbri e il civico Giuseppe Carli.

Circa un anno fa – ricordiamo – iniziava il suo corteggiamento da parte dei forzisti codigoresi, che lo acclamavano per una candidatura da primo cittadino. Un invito declinato all’ultimo.