Caricento ha inaugurato la filiale di Faenza

Cento. E’ stata inaugurata ieri pomeriggio in corso Garibaldi a Faenza la nuova filiale della Cassa di Risparmio di Cento, la prima nella provincia di Ravenna.

Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del presidente di Caricento Carlo Alberto Roncarati, di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del direttore generale Ivan Damiano. Presente anche il primo cittadino di Faenza, Giovanni Malpezzi, che ha salutato l’arrivo della Cassa in città.

La filiale di Caricento è aperta dallo scorso 8 dicembre, ma oggi pomeriggio fa il suo ingresso ufficiale sulla scena faentina. Il presidente Carlo Alberto Roncarati ha salutato cittadini ed istituzioni intervenuti sottolineando la soddisfazione per la nuova apertura: “Sono particolarmente lieto di inaugurare questa nuova agenzia, un tassello molto importante nella storia della Cassa di Risparmio di Cento – ha dichiarato – perché questa filiale varca gli storici confini della nostra Cassa, che comprendevano le province di Bologna, Modena e Ferrara, e che oggi si estendono anche a Ravenna e alla Romagna, un territorio contiguo al nostro e con vivacità imprenditoriale e culturale nota in tutta Italia, dove Caricento ha intenzione di concretizzare la sua visione di banca locale che vuole crescere e innovare, mantenendo il cliente sempre al centro dell’attenzione. La nostra visione della banca locale si rispecchia anche nel fatto che oggi abbiamo tenuto qui a Faenza una riunione del nostro Consiglio di Amministrazione, nella quale abbiamo esaminato i conti preliminari del bilancio 2016 che posso anticipare saranno ancora una volta positivi e con gli indicatori gestionali chiave in miglioramento”.

Anche il direttore generale Ivan Damiano ha ringraziato la clientela presente, mettendo l’accento sulla solidità che la Cassa di Risparmio di Cento ha acquisito in una storia lunga ben 158 anni: “Dall’anno della sua fondazione, Caricento ha sempre chiuso bilanci in utile e distribuito dividendi, ricambiando la fiducia che clienti e azionisti hanno riposto in lei. La nostra intenzione qui a Faenza – ha continuato Damiano – è quella di mettere la nostra competenza ed esperienza al servizio di famiglie e imprese, per soddisfare ogni esigenza sia essa di natura bancaria, finanziaria e assicurativa, suggerendo le migliori soluzioni possibili.”

La nuova filiale di Caricento conta cinque componenti, molti dei quali faentini e quindi già conosciuti in città. La direttrice Patrizia Traversari, i gestori private Gianpaolo Zaccherini ed Enea Cimatti, insieme ai colleghi Barbara ed Andrea, sono pronti per ascoltare le esigenze della clientela e avviare il nuovo capitolo Faentino della Cassa di Risparmio di Cento.