Ferrara si tuffa nel cioccolato

di Margherita Mihalachi

Stand con cuneesi al rhum, cioccolato di Modica, maxi-cremino alla nocciola, praline, cremini; ristoranti con piatti a tema e negozi con dolcissimi sconti. Tutto questo e molto altro ancora nella quattro giorni di “Art & Ciocc”, il tour nazionale dei Cioccolatieri, promosso e realizzato da Ascom, Fiva e gestito dall’agenzia Mark.Co & Co, che si prepara a conquistare per la quarta volta Ferrara.

Dall’11 a 14 febbraio (dalle ore 9 alle 21) le specialità del cioccolato si confronterano in modo goloso con le specialità e le eccellenze enogastronomiche ( e non solo) ferraresi puntando a realizzare una quattro giorni all’insegna della qualità del gusto. E al contempo fornire una vetrina a tutte quelle attività commerciali e di servizi che danno lustro alle attività di vicinato.

Tra le novità dell’edizione 2017 in primo luogo il salotto buono del Listone (dopo le prime tre edizioni in piazza Castello) ed in secondo luogo un vero e proprio “Giardino di Cupido” allestito negli spazi espositivo in onore della ricorrenza di San Valentino.

L’iniziativa conta ventisei gli stand provenienti da ogni angolo d’Italia. A questi si aggiungeranno una decina di espositori ferraresi (agenzie viaggi, fotografi….) , ed un altra ventina di attività (bar, ristoranti, pasticcerie e negozi) del centro storico.

E ci sarà spazio anche per San Valentino e la bellezza. “Quest’anno, Ferrara con la presenza delle hostess della Spal allestisce nel proprio salotto un’iniziativa complessa -spiega il direttore generale di Ascom Ferrara, Davide Urban- che vede coinvolti molteplici esercizi commerciali, che proporranno sconti, mentre per quanto riguardano le attività di ristorazione, è previsto nei menù dei ristornanti un piccolo spazio dedicato al mondo del cioccolato”.

“Un evento di grande qualità -aggiunge l’assessore regionale al turismo Andrea Corsini- che, nato a Ravenna nel 2008, ha prodotto grandi risultati e credo che anche a Ferrara, grazie alla collaborazione con il Comune e i diversi sponsor che hanno aderito all’iniziativa, i risultati saranno buoni per il commercio e soprattutto per il turismo delle città e della regione”. Una manifestazione che “sempre più – ricorda Matteo Musacci presidente provinciale e regionale di Fipe Confcommercio – si arricchisce anno dopo anno di presenze di operatori locali che testimoniano l’attenzione a questa manifestazione ed alle tradizioni gastronomiche e pasticcere estensi”.

“Un evento complesso – conclude l’assessore comunale al commercio Roberto Serra – che darà modo, grazie alla fantastica scenografia che accompagnerà la manifestazione, agli innamorati di gustare dell’ottimo cioccolato nel Giardino di Cupido, offrendo anche un’ottima opportunità all’economia e al turismo della nostra città”.