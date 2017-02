Talmelli (Pd) chiede i dati sulla cassa integrazione a Ferrara

Il consigliere comunale del Pd Alessandro Talmelli chiede alla giunta quali siano i dati sulla cassa integrazione nella città di Ferrara.

Lo spunto per l’interrogazione viene dagli ultimi dati pubblicati in uno studio della Uil che vede la provincia di Ferrara al terzo posto per incremento delle ore di cassa integrazione richieste dalle imprese.

Talmelli chiede inoltre la convocazione della commissione consiliare sulle attività produttive con la presenza del segretario generale della Camera di Commercio del rappresentante dell’agenzia regionale per il lavoro “per illustrarci i dati territoriali e gli scenari futuri”.