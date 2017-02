“il Giorno del Ricordo di tutti gli italiani”

di Silvia Franzoni

La targa commemorativa dei ‘Martiri delle Foibe e degli esuli istriani, giuliano-dalmati’ è fissa sulla rotonda di Corso Isonzo – via Piangipane da un anno, ad intitolarla. E, in occasione delle celebrazioni in memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, le è stata posta d’innanzi una corona d’alloro.

Il Giorno del Ricordo “dopo decenni di dimenticanza, è stata istituita nel 2004 – ricorda Flavio Rabar, Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia Comitato di Ferrara – e da allora ricordiamo con spirito costruttivo e d’amicizia dei popoli quegli eventi drammatici che hanno diviso gli affetti”. Sulla rotonda, ad omaggiare in rispettoso silenzio, ci sono le autorità civili e militari, il sindaco Tiziano Tagliani, il prefetto Michele Tortora, il questore Antonio Sbordone, il colonnello dei carabinieri Andrea Desideri e il colonnello della Guardia di Finanza Sergio Lancerin.

“In città le iniziative culturali ci sono da anni, perché serve una conoscenza reciproca per ricordare come quegli eventi terribili siano nati da nazionalismi”, commenta il vicesindaco Massimo Maisto. Una commemorazione “che è di tutti”, ricorda il Prefetto Michele Tortora, “di tutti gli italiani”.

Unica rappresentanza politica quella di Fratelli d’Italia – presente anche Daniele Cordone, FdI Rovigo – che a fine cerimonia ha deposto ai piedi della targa un mazzo di fiori ricordando “l’urgenza di unire il popolo in una memoria condivisa, perché le foibe sono state un tabù per troppo tempo”, come spiega il consigliere FdI Alessandro Balboni. Il gruppo fa poi sapere che ci saranno altre dimostrazioni nei prossimi giorni – domani il corteo di Casapound, ad esempio – ma “ognuno si è organizzato in modo autonomo”.