Camera di Commercio, un anno di ‘Crescere in Digitale’

Compie il primo anno di vita Crescere in Digitale, il progetto promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e attuato da Unioncamere in partnership con Google per la formazione sulle competenze digitali dei giovani disoccupati iscritti a Garanzia Giovani. A un anno di distanza, la Camera di commercio di Ferrara ha avviato ben 13 tirocini (97 le imprese ferraresi di tutte le dimensioni e settori disponibili ad accogliere tirocinanti) e organizzato 5 laboratori. Inoltre, comunicano con soddisfazione dall’Ente di Largo Castello, il pastificio Andalini di Cento ha assunto, a tempo determinato, una giovane “digitalizzatrice” a seguito del tirocinio con “Crescere in digitale” e sono annunciate altre assunzioni.

Crescere in Digitale è stato inaugurato a settembre 2015 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla presenza del Ministro Giuliano Poletti e dei rappresentanti di Google e Unioncamere. Il progetto, che punta a rafforzare l’occupabilità dei giovani italiani e a favorire la digitalizzazione delle piccole e medie imprese, prevede un percorso formativo composto da diverse fasi: 50 ore di training online, laboratori sul territorio e fino a 3.000 tirocini retribuiti con 500 euro mensili nelle imprese italiane. Le aziende, in caso di assunzione al termine del tirocinio, possono beneficiare di incentivi fino a 6.000 euro. Attraverso il training online sulla piattaforma www.crescereindigitale.it, i cui contenuti sono stati definiti dal comitato scientifico del progetto, i partecipanti hanno l’opportunità di ampliare le proprie conoscenze dell’ecosistema digitale e apprendere come il web possa essere un valido strumento per supportare la crescita e la visibilità internazionale delle aziende.

Il progetto – fa sapere la Camera di commercio – continuerà nel 2017 con l’obiettivo di organizzare nuovi laboratori sul territorio e raggiungere quota 30 tirocini attivati. Il corso rimane completo di tutte le sue parti, con 17 sezioni che spaziano dalla creazione di un sito web/mobile al marketing sui motori di ricerca, toccando i temi delle piccole e medie imprese online, l’e-commerce, l’export e l’innovazione d’impresa.

“È stato un anno pieno di soddisfazioni, ha sottolineato Paolo Govoni, presidente della Camera di commercio di Ferrara. Ogni giorno abbiamo incontrato giovani in cerca di occupazione che hanno visto in Crescere in Digitale un’opportunità concreta di formazione. Ma la risposta più incoraggiante è stata quella delle imprese ferraresi, le cui offerte di tirocinio superano il numero dei ragazzi e delle ragazze disponibili. È la dimostrazione più evidente – ha concluso Govoni – che scommettere sulle competenze digitali crea lavoro”.

I giovani iscritti attraverso la piattaforma nazionale www.crescereindigitale.it aumentano di settimana in settimana: sono oltre 54.000, di questi più di 31.000 hanno portato a termine il primo modulo e poco meno di 5.000 hanno completato tutto il corso. Se in tanti si iscrivono, per adesso però chi arriva a superare il test finale è ancora una piccola parte. I giovani che superano il test sono selezionati per partecipare, 50 alla volta, ai laboratori sul territorio, un’occasione per incontrare i selezionatori delle aziende (25 in media per laboratorio). Durante i laboratori sul territorio le imprese descrivono ai giovani la propria attività “in pillole”, con specifico riferimento al digitale, ed effettuano cinque colloqui conoscitivi per poi scegliere fino a tre ragazzi.

Per informazioni: info@crescereindigitale.it oppure Ufficio Relazioni con il Pubblico della Camera di commercio di Ferrara (urp@fe.camcom.it-Tel 0532/783.802-914).