Cento apre il piccolo museo del Guercino

Cento. Cento ha un nuovo spazio dedicato a uno dei suoi più illustri concittadini. E’ nato infatti il piccolo museo del Guercino che raccoglie memorabilia e pubblicazioni riguardanti il sommo artista centese.

L’idea è nata in seno al Circolo Della Stampa due anni fa ma all’epoca, complice anche la mancanza di spazi, era rimasto un appello inascoltato. Ora, grazie anche all’ospitalità fornita dalla Bocciofila Centese, nei cui uffici ha sede il Circolo della Stampa, è nato questo museo in via Ugo Bassi 100.

Il piccolo museo del Guercino, associato all’associazione Nazionale Piccoli Musei, è segnalato sul portale Kids Art Tourism e su Trip Advisor. A disposizione dei visitatori anche una biblioteca con oltre 2000 volumi catalogati (con una sezione su Cento, una di letteratura per ragazzi, una di fumetti e una di volumi in braille).

Il piccolo museo osserva i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17, il martedì e il mercoledì anche dalle 20.30 alle 22.30, il sabato dalle 10 alle 12; nelle domeniche di Carnevale sarà aperto anche dalle 10 alle 12. Per chi volesse maggiori informazioni può visitare il sito www.buan.altervista.org oppure telefonare al numero 0516832638.