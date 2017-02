Basket A1/F. Trasferta a Napoli per la Meccanica Nova

Prosegue il girone di ritorno della Meccanica Nova dopo l’importante successo interno al PalaVigarano su La Spezia è la volta della trasferta a lunga percorrenza su Napoli per incontrare la Saces. Per le biancorosse un appuntamento non semplice, con la squadra di Molino tra le squadre più solide del campionato. In attesa del finale di stagione con l’occhio rivolto soprattutto agli scontri casalinghi, nell’ordine Battipaglia, Torino e Broni. Gare di peso contro avversarie del medesimo ranking.

Pericolo numero 1 è Rashanda Grey (pivot, 1993) talentuosa lunga americana che la scorsa settimana ha spostato gli equilibri con la classica gara da ex contro Battipaglia. Per lei 36pt con 13/15 dal campo insieme a 12reb e ad uno spaziale +48 di valutazione. Letale in coppia Theresa Plaisance (ala/pivot, 1992) lunga con centimetri, stazza e raggio di tiro.

Si gioca domenica 12 febbraio alle ore 18 al PalaSport Piccolo – Via M. Serao – Cercola (Na)