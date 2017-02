A cena con Mr. Braille

In occasione della giornata nazionale del braille, che si celebra il 21 febbraio, la sezione provinciale di Ferrara dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti sta organizzando una “cena con Mr. Braille”.

L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, è dedicata al ricordo di Remo Rimessi, socio dell’Uici estense e musicista degli “Indigo Group”, scomparso nell’ottobre 2011.

La serata è in programma sabato 18 febbraio alle 20.30 presso il ristorante pizzeria Della Luna in via Frizzi 14 a Ferrara. La cena avrà il seguente menù: rigatoni all’amatriciana, paillard con patate e insalata, dolce della casa, acqua e vino.

Non mancheranno musica e intrattenimento: l’evento sarà accompagnato dall’esibizione di Massimo Zavagli, Valentina Antonioni e Melissa Schiavi. Prevista anche una tombola con cartelle in braille.

Tutto compreso al prezzo di 22 euro. Parte dell’incasso sarà devoluto alla sezione dell’Uici di Ferrara. Per informazioni e prenotazioni contattare Renzo Rimessi al numero 3349076032 o all’indirizzo e-mail renzorime59@gmail.com, entro e non oltre il 14 febbraio.