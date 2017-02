Giornata Mondiale dell’Epilessia: Ferrara si tinge di viola

Anche quest’anno, a Ferrara, lunedì 13 febbraio si celebrerà la Giornata Mondiale per l’Epilessia. Per l’occasione i medici membri Lice, Lega Italiana Contro l’Epilessia (medici dell’Unità Operativa di Neurologia e della Neuropediatria dell’Azienda Ospedaliero–Universitaria di Ferrara) insieme ai rappresentanti dell’Associazione Epilessia Emilia Romagna (Aeer), si troveranno insieme per promuovere la “Giornata Mondiale dell’Epilessia” secondo il programma riportato di seguito.

Dalle ore 7.30 alle ore 12.30 presso il S.Anna a Cona: banchetto informativo e vendita di prodotti il cui ricavato sarà devoluto all’associazione Aeer. Dalle ore 16.30 alle ore 18.30 i medici epilettologi dell’Ospedale di Ferrara e i volontari dell’Aeer saranno presenti in piazza Municipale, con un banchetto informativo. A partire dalle ore 17.30 la scalinata della piazza Municipale verrà illuminata di viola, colore simbolo dell’epilessia contro lo “stigma e il pregiudizio” riconosciuto a livello internazionale.

Durante la giornata saranno presenti continuativamente esperti epilettologi per l’adulto (i medici C. Monetti, E. Fallica ed E. Cesnik, oltre alla psicologa P. Milani) e per il bambino (R. Faggioli ed E. Fiumana) e volontari dell’associazione Aeer, disponibili a discutere tematiche quali epilessia e scuola, sport, patente, farmaci, esenzioni, servizi dedicati ai pazienti. Sarà inoltre distribuito materiale informativo.

L’epilessia è una tra le più diffuse patologie neurologiche e per la quale ancora non esiste una cura definitiva. I farmaci consentono un completo controllo delle crisi nel 70% dei casi, ma nel 30% dei pazienti la risposta non è soddisfacente. Si stima che le persone affette da Epilessia nel mondo siano 65 milioni di cui circa 500.000 in Italia e 22.000 in Emilia Romagna.

Le persone con epilessia, oltre alle problematiche di ordine diagnostico e terapeutico, sono spesso vittime di pregiudizi e discriminazioni a livello sociale e a limitazioni in vari ambiti: scuola, lavoro, guida, sport. Per questo da anni in Italia e nel mondo sono diverse le iniziative e le campagne informative finalizzate a divulgare una corretta informazione e a combattere pregiudizi e discriminazioni verso queste persone.

L’epilessia è una malattia sociale che il Parlamento Europeo e l’Assemblea Mondiale della Sanità (Wha) hanno indicato come una priorità in campo di ricerca e di assistenza. La Giornata Mondiale dell’Epilessia ha tre obiettivi principali: la lotta allo stigma e alla discriminazione, l’accesso alle cure secondo standard di assistenza adeguati e qualitativamente omogenei sul territorio e, infine, il supporto alla ricerca.

“L’illuminazione viola che colorerà il mondo la notte del prossimo 13 febbraio – afferma Tarcisio Levorato, presidente dell’ Associazione Epilessia Emilia Romagna (Aeer) – si prefigge di sensibilizzare la gente sulle difficoltà che quotidianamente vivono le persone con epilessia, spesso vessate, ulteriormente, da stigma e pregiudizi, figli della pesante ignoranza che c’è intorno a questo disturbo neurologico. Uscire dall’ombra e vivere con epilessia, si può: avere una vita normale è possibile, anche se non ancora per tutti. In tal senso la Ricerca deve fare di più, la Scienza deve avere più risorse a disposizione per trovare nuove soluzioni per la guarigione completa”.