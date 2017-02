Previsioni dell’11 febbraio

Ferrara

Cieli nuvolosi o molto nuvolosi per l’intero arco della giornata, ma con tempo asciutto. Nubi diffuse anche nel corso della serata e della nottata. Temperature comprese tra +5°C e + 10°C

Emilia

Nuvolosità irregolare al mattino e al pomeriggio su tutti i settori, ma con tempo prevalentemente asciutto. Nubi sparse nel corso delle ore serali.

Italia

Giornata all’insegna della generale stabilità al Nord Italia ma con cieli prevalentemente nuvolosi su tutti i settori. In mattinata saranno possibili locali pioviggini, in rapido esaurimento, solamente tra Veneto e Friuli, mentre in nottata un leggero peggioramento interesserà solamente la Liguria e le Alpi occidentali.

Cieli irregolarmente nuvolosi sulle regioni centrali della nostra Penisola, con addensamenti a tratti anche compatti ma senza fenomeni associati, alternati a locali schiarite sia sul versante Tirrenico che su quello Adriatico. Al Sud Italia sono attese locali precipitazioni soprattutto nelle ore diurne tra Sicilia e Calabria, in rapido esaurimento già dal pomeriggio, mentre altrove permangono condizioni di generale stabilità con cieli sereni o parzialmente nuvolosi.

Temperature massime in generale aumento su tutte Italia mentre le minime risulteranno stabili o in lieve calo.

Previsioni meteo a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it <http://www.centrometeoitaliano.it>