L’associazione Musicisti diventa una casa discografica

di Cecilia Gallotta

E’ in una vera e propria produzione di musica indipendente che si è cimentata l’associazione Musicisti di Ferrara. Anzi, in due: dopo la nascita come scuola di musica e le progressive trasformazioni che l’hanno vista spaziare dall’indirizzo jazzistico, e successivamente anche classico e moderno, è la musica indipendente la protagonista dell’ambizioso progetto, in conseguenza alla profonda crisi che sta vivendo il mercato discografico e direttamente anche gli artisti che vogliano mettersi in discussione con la propria proposta di musica.

“D’altro canto però – spiega il presidente Roberto Formignani – una volta produrre dischi significava investire molti più soldi di quanto siamo in grado di investire noi adesso; noi abbiamo le tecnologie, anche se questo significa comunque che dobbiamo pagare il mixaggio, la stampa, i diritti Siae e l’allestimento del concerto. Per mille copie di un cd servono 3000 euro, e si calcola di poterne usare 300 copie per la presentazione, in omaggio con il biglietto d’ingresso, e le restanti 700 rimarranno all’artista per la sua promozione e vendita”.

Ed è esattamente quello che ha fatto l’associazione Musicisti, dapprima per le “Chansons boiteuses” eseguite dal trio “Quai des Brumes” (letteralmente “Porto delle nebbie”) dall’omonimo romanzo francese di Pierre MacOrlan all’epoca del primo governo socialista d’Europa. Il trio, composto da Federico Benedetti al clarinetto, Roberto Bartoli al basso e Tolga During alla chitarra acustica, si esibirà alle 21.30 di oggi, venerdì 10 febbraio, presso il Jazz Club Il Torrione.

Completamente diverso il taglio di “Meditentazione”, che il 18 febbraio alle 21 presso la Sala Estense fonderà musica, respiro, ascolto e ricerca in una produzione che coinvolgerà tutti i sensi. Si tratta infatti di particolari scale musicali studiate nel progetto Ritmìa, ideato da Sonia Simonazzi (da vent’anni in centinaia di scuole con laboratori didattici e corsi di formazione educativa) in un approccio di propedeutica musicale associata al movimento corporeo, cui farà omaggio Katia Della Fonte in una performance di body painting.

Uno “yoga della musica” quindi, che impatta a livelli profondi e personali; qualcosa che “coinvolge gli adulti come formatori di bambini, e attraverso cui gli adulti si formano a loro volta. E’ un impatto che dal personale si estende anche al sociale – come constata Sonia Simonazzi – perché quando una cosa fa star bene a livello profondo un individuo, questo si estende. Noi abbiamo un passato educativo e non terapeutico, ma il passaggio è sottile, perché una buona educazione al bello, al sentirsi e al connettersi con le proprie emozioni bene può anche essere terapeutica”, aggiunge l’artista, portando a esempio come l’ascolto di una canzone può influire sull’umore di tutti i giorni, e su come alla base di molte problematiche sociali ci siano disturbi basati su aspetti psicologici di questo tipo.

“E’ giusto che si sappia quanto e quale lavoro c’è dietro” afferma Formignani, contestando la canonica concezione dell’artista come volontario per antonomasia. “Noi siamo professionisti, e siamo anche formatori educativi. E’ giusto far vedere che si possono produrre cose belle, e che si guarda anche al costo perché queste produzioni hanno un valore, quello del professionista che ci ha lavorato ore e giorni, e l’Italia in questo non aiuta. E’ ora che si riconosca anche a livello economico il valore e l’apporto migliorativo che le produzioni artistiche hanno anche a livello sociale, a partire dall’educazione musicale”.