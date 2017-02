Ferrara unita nel ricordo di Paolo Mandini

Famigliari, amici e autorità uniti nel ricordo di Paolo Mandini. A un anno dalla morte dell’ex assessore e dirigente ‘dissidente’ del Pci-Pds negli anni ’80 e ’90 è stato organizzato un incontro, sabato 11 febbraio alle 10, presso l’istituto di Storia Contemporanea di Ferrara.

La cerimonia, presieduta dalla direttrice dell’istituto Anna Quarzi, vedrà gli interventi di Fiorenzo Baratelli e del sindaco Tiziano Tagliani. Seguiranno le testimonianze degli amici per ricordare la cara persona di Paolo.

Un toccante momento di cordoglio anche se “nessuna parola può cogliere e far capire il duro fatto di un’assenza ogni giorno riscoperta – commentano i suoi affezionati -. Ma l’assenza può riunire, nel ricordo della sua vita esemplare come figura pubblica e come figura privata, chi lo ha stimato e chi gli ha voluto bene”.