“Mensana”, la voce dei genitori sulle ‘mense che (non) vorrei’

di Cecilia Gallotta

Che i servizi di mensa scolastici siano uno dei più gettonati argomenti di discussione fra i genitori è un fatto appurato. Ma non tutti sanno che adesso è possibile contribuire con qualcosa di più delle semplici parole: ed è ciò che ha fatto il gruppo di genitori “Mensana” in un sondaggio autogestito sulla refezione scolastica ferrarese, compilabile in forma anonima da tutti i genitori sul portale https://it.surveymonkey.com/r/Mensana.

“Tutto è partito dal famoso ‘panino da casa”, racconta Marcella Ravaglia, in riferimento alla sentenza torinese che permette ai propri figli di portare e consumare il pranzo da casa senza doversi preoccupare delle condizioni igieniche per le quali provvede la scuola. “Chiesi una mozione perché questa possibilità ci fosse anche qui”, come illustra il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Sergio Simeone, che fu bocciata nonostante il parere dell’Asl non fosse negativo alla consumazione del pasto da casa in luogo scolastico. Ma tutto ciò era soltanto la punta di un iceberg, l’estrema ratio di chi sostanzialmente trova nella mensa scolastica un servizio non gradito.

È allora che il gruppo Mensana si è riunito per raccogliere quelle che sono le problematiche evidenziate al riguardo, punti di partenza per la formulazione del questionario. Prima di tutto i costi. Secondo i dati Isee il costo medio dei pasti al mese è di 128 ero per le scuole elementari a Ferrara città, nonostante per le medesime scuole statali di provincia il costo “che non si basa sull’Isee” arrivi a una media di 70 euro.

Alcune famiglie (probabilmente favorevoli anche al pranzo da casa) preferiscono poi portare i figli a casa per pranzo, ma “da quest’anno in alcune scuole non è più possibile: viene segnata come ora di assenza, il che comporta oltretutto che alcuni bambini non possono più pranzare con la propria famiglia di fianco a loro amici che invece possono farlo; questione per la quale è il dirigente scolastico ad aver voce in capitolo”.

Ma, anche per quei genitori che non riescono né a preparare il pranzo da casa, né a portare a casa i propri figli, non passa indifferente il problema menù, in termini di squilibrio di elementi (carboidrati/proteine/fratta/verdura), nonché di varietà del cibo, della qualità della cucina e a volte anche della quantità.

“Ci sono 3 modelli di mensa – spiega Marcella Ravaglia – quella interna a gestione diretta (che a Ferrara è in uso solo presso il Nido Costa, ndr), quella interna a gestione indiretta, dove le cuoche lavorano per Azienda Cir food, e c’è il catering, che prevede la cottura del cibo presso i servizi Cir, e il successivo smistamento. Di tutte le scuole ferraresi, tolti i circa 100 pasti del Nido Costa, 6000 sono gestiti da Cir food”.

Finora sono state 122 le risposte ai questionari, on-line soltanto da 10 giorni, per una panoramica iniziale su 150 pasti (e quindi 150 bambini) e “se arriviamo almeno a 600, questo costituirebbe il 10%, minimo per poter avere rilevanza politica e quindi poter cambiare qualcosa”.

Già dalle prime risposte sappiamo che il 30% dei genitori reputa la propria mensa inadeguata rispetto alla qualità del cibo e il 50% “rivedrebbe il menù”. Nessuno poi si lamenta delle condizioni igienico-sanitarie, “semplicemente perché non lo sanno. Esiste una ‘commissione mensa’, che è un gruppo di genitori (simile ai rappresentanti, ndr) con la facoltà di prendere visione all’interno della mensa della preparazione dei piatti e le relative condizioni. Ma l’esistenza di questa commissione è quasi invisibile perché alla domanda ‘Sai che cos’è la commissione mensa?’, quasi tutti hanno risposto ‘no’”. Al pasto da casa è favorevole il 40%, mentre il 90% afferma che il momento del pranzo a scuola è un momento educativo, “il che significa i genitori vorrebbero lasciare i figli, e il motivo per cui preferiscono non farlo è preoccupante”.